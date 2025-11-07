“Viņi bombardēja pat ātrās palīdzības mašīnas,” Slaidiņš atklāj šaušalīgus krievu noziegumus pret Ukrainas civiliedzīvotājiem 0
ANO cilvēktiesību padomes neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas par Ukrainu jaunajā ziņojumā ir sīki aprakstīti visi kara noziegumi pret civiliedzīvotājiem. Vai kādreiz Krievijai par to būs jāatbild?
“Informācija ņemta no video materiāliem, cilvēku sniegtajām ziņām, pieejamās informācijas,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Izmeklēšana koncentrējas uz dronu uzbrukumiem vairāk nekā 300 kilometru garumā Dņepras upes labajā krastā no Dņepropetrovskas, Hersonas un Mikolajevas apgabaliem. Pamatojoties uz lielu skaistu publiski pieejamo videoierakstu un intervijām ar vairāk nekā 200 ukraiņiem, ziņojumā secināts, ka Krievija ir vainīga sistemātiskās, koordinētās darbībās, kuru mērķis ir izraidīt ukraiņus no viņu mājām.
Ir konstatēts, ka Krievijas militāro bezpilota aparātu operatori Ukrainas dienvidos regulāri uzbrukuši atsevišķiem Ukrainas pilsoņiem, kā arī sabiedriskajam transportam, automašīnām, privātmājām un civilajai infrastruktūrai, cenšoties radīt patstāvīgu terora klimatu. Kopš 2024. gada jūlija šajos uzbrukumos nogalināti vismaz 200 ukraiņi un ievainoti tūkstošiem.
ANO izmeklēšanā ir atklāti daudzi gadījumi, kad krievi uzbrukuši NMPD, tostarp bombardējot ātrās palīdzības un ugunsdzēsēju brigādes, kas mēģinājušas sniegt palīdzību tobrīd cietušajiem. Pēkšņi nāvējoši gaisa triecieni kļuvuši par ukraiņu ikdienu, viņi jūtas medīti, nosaucot nežēlīgos Krievijas bezpilota aparātu uzbrukumus par cilvēku safari.
“Tā kā droni aprīkoti ar kamerām, kas ļauj skaidri izsekot mērķi, tas norāda uz slepkavības apzinātu un tīšu raksturu,” Slaidiņš norāda.