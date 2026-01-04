Foto: Freepik

Ikviens zina patīkamo sajūtu, kas ir tikko izmazgāti mati. Tie smaržo, šķiet tīri un sakārtoti, un reizēm šķiet, ka visa pasaule uzreiz kļūst mazliet labāka, Tomēr daudzi neapzinās, ka laiks, kad mazgājam matus, patiešām ietekmē to stāvokli, izskatu un pat to, cik ilgi matiem izdodas saglabāt apjomu un tīrību. Bet kā tas rīkoties vislabāk – mazgāt matus vakaros vai no rītiem, pirms došanās dienas gaitās?

Pētnieki un matu kopšanas eksperti norāda, ka visdrošāk matu mazgāšanu veikt vakarā, lai nodrošinātu gan veselību, gan skaistu izskatu. Vakara mazgāšana ir īpaši ērta tiem, kuri rītos steidzas un nevēlas tērēt laiku frizūras veidošanai. Pēc mazgāšanas mati var žūt dabiski, bez fēna, un no rīta tie jau būs tīri un gatavi dienai. Tomēr svarīgi atcerēties, ka nekad nedrīkst iet gulēt ar mitriem matiem. Mitri mati ir trauslāki, berze pret spilvenu var sabojāt to struktūru, un frizūra no rīta var būt nevaldāma. Lai izvairītos no šīm problēmām, pēc mazgāšanas mati jānosusina ar dvieli un jāļauj tiem izžūt pašiem, pirms dodaties gulēt.

Vakarā mazgāti mati arī palīdz saglabāt skaistumu ilgāk. Tie ne tikai izskatās apjomīgāki un tīrāki no rīta, bet arī prasa mazāk papildus veidošanas līdzekļu, kas var kaitēt matu struktūrai ilgtermiņā. Tāpat vakarā mazgājot matus, var labāk kontrolēt matu veselību, jo ļaujat tiem atpūsties un atjaunoties nakts laikā.

Tātad, ja vēlies vienu skaidru un vienkāršu ieteikumu, kas palīdz saglabāt matus veselīgus un skaistus – mazgā matus vakarā, rūpīgi tos nosusini un neej gulēt ar mitriem matiem. Šī vienkāršā rutīna palīdzēs no rīta justies svaigam, saglabāt frizūras formu un aizsargāt matus no bojājumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

