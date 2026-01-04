Foto: Pexels

Jūties noguris un esi pamanījis, ka pūšas vēders? Lūk, 5 pārtikas produkti, kas var palīdzēt 0

LA.LV
18:08, 4. janvāris 2026
Veselam Dzīvesveids

Veselīgam uzturam nav jābūt sarežģītam. Pat ļoti vienkāršu ēdienu ēšana var ievērojami uzlabot zarnu veselību.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
Lasīt citas ziņas

Pusmūža sievietes un vīrieši bieži sūdzas par nogurumu, vēdera uzpūšanos vai enerģijas trūkumu. Lai justos labāk, ir vērts pievērst īpašu uzmanību gremošanas sistēmai. Neskatoties uz labākajiem nodomiem, mēs bieži izvēlamies produktus, kas nav visveselīgākie: no rīta kruasāns no maiznīcas, pusdienās ātri pagatavojamā maltīte un vakarā saldēta pica.

“Pārstrādāti pārtikas produkti un pārtika ar mākslīgām piedevām ir galvenais iemesls, kāpēc daudziem cilvēkiem ir liekais svars un viņi ir slimi,” uzskata uztura speciāliste.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

Zarnu stiprināšanai nav nepieciešamas sarežģītas receptes vai stundām ilga gatavošana. Viss, kas nepieciešams, ir nedaudz zināšanas par uzturu un šķipsniņa neatlaidības. Jūsu zarnas jums pateiksies, un laimes hormonu līmenis pacelsies.

Šie ir pieci pārtikas produkti, kuri ne tikai palīdzēs jūsu zarnām, bet arī sniegs vairāk enerģijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zinātnieki ir nosaukuši vienkāršus ieradumus, kas var pagarināt dzīvi par 10 gadiem
Veselam
Cikos vakariņot, lai nekaitētu veselībai? Speciālisti atklāj, ka ziemā ir citādi “noteikumi”
Veselam
Vienkāršs, viegls un ļoti garšīgs! Šis superēdiens ir ieteicams visiem, kas vecāki par 50 gadiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.