Baltijas jūrā netālu no Liepājas bojāts sakaru kabelis 0
Premjere Evika Siliņa sociālajā medijā “Facebook” paziņojusi, ka Baltijas jūrā netālu no Liepājas konstatēts privātam uzņēmumam piederoša optiskā kabeļa bojājums.
“Baltijas jūrā netālu no Liepājas ir konstatēts privātuzņēmumam piederoša optiskā kabeļa bojājums. Latvijas sakaru lietotājus incidents nav ietekmējis. Esmu saziņā ar Krīzes vadības centru un atbildīgajiem dienestiem, kamēr Valsts policija ir uzsākusi pārbaudi un turpinās apstākļu noskaidrošana,” paziņoja Siliņa.
Par bojājumu Latvija uzzināja no Lietuvas Krīzes vadības centra, LTV raidījumā “Panorāma” atklāj Arvis Zīle – Krīzes vadības centra vadītājs. Konkrēta bojājuma vieta šobrīd nav zināma. “Kompānija uz doto brīdi neizslēdz nevienu no versijām,” par bojājumu iemesliem saka Zīle, piebilstot, ka par tiem šobrīd spekulēt nevar.
Kā vēsta lietuviešu medijs “LRT”, Nacionālais krīžu vadības centrs informē, ka kopš sestdienas agrā rīta Lietuvas iestādes uztur ciešu saziņu ar Latvijas dienestiem par incidentu, kas saistīts ar iespējamu jūras kabeļa bojājumu starp Lietuvu un Latviju (Šventoji–Liepāja). Notiek informācijas un pieejamo datu apmaiņa.
“Kamēr notiek izmeklēšana, ir pāragri izdarīt secinājumus vai spekulēt par kabeļa bojājuma izcelsmi. Tiek gaidīta oficiāla informācija no Latvijas amatpersonām un kabeļa operatora. Jāuzsver, ka klientiem Lietuvā pakalpojumi tiek sniegti kā ierasts, un lietotājiem nevajadzētu izjust nekādus traucējumus. Par papildu informāciju informēsim, tiklīdz saņemsim atjauninātus datus par incidentu,” norāda NKVC.
Kā aģentūrai LETA norāda Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte, par notikušo ir uzsākts kriminālprocess. Kā informē Grāvīte, noskaidrots, ka iespējamais vainīgais ir kuģis, kas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienesta izanalizēto informāciju ir virzījies virs neaktīva kabeļa un tad mainījis kursu uz aktīvo – nu jau bojāto – kabeli.
Šovakar Valsts policijas darbinieki sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu un citiem iekšlietu dienestiem esot uzkāpuši uz aizdomās turētā kuģa, kas šobrīd atrodas Liepājas ostā.
Šobrīd kuģis vai tā apkalpe nav aizturēta, viņi sadarbojas ar policiju un turpinās aktīvs darbs apstākļu skaidrošanai, informē Grāvīte.