Dzīvokļi pārvērtušies par ledus kambariem – bez siltuma palikušie ukraiņi parāda drūmo realitāti 0
Ukrainas reģionālās attīstības ministrs Oleksijs Kuleba vietnē “Telegram” ir paziņojis, ka galvaspilsētā Kijivā turpinās apkures atjaunošanas darbi pēc avārijas situācijas energosistēmā. Tikmēr iedzīvotāji sociālajos tīklos rāda, kā mēģina sasildīties dzīvokļos, kas pārvērtušies par ledus kambariem.
“No vakardienas vakara apkure ir atjaunota jau vairāk nekā 2700 mājām. Tajā pašā laikā vēl bez siltuma paliek 693 mājas. Daļa no tām – pēc pēdējā Krievijas uzbrukuma. Visgrūtākā situācija – Solomenskas un Pečerskas rajonā. Darbi turpinās,” ziņu portālam UNIAN norādīja Kuleba.
Šodien atjaunošanas darbos ir iesaistītas papildu 114 brigādes un vairāk nekā 500 darbinieku, tostarp speciālisti no citiem reģioniem un “Ukrzalyznycia” (Ukrainas dzelzceļa).
Lai nodrošinātu slimnīcu, dzemdību namu darbību, ir pieslēgtas 69 mobilās katlu mājas. Kuleba arī piebilda, ka ūdensapgāde un kanalizācija pilsētā darbojas ierastajā režīmā.
29.janvārī Kuleba norādīja, ka visās mājās, kur pagaidām nav iespējams pieslēgt apkuri, maksimāli tiek nodrošināta stabila elektroapgāde, lai kompensētu siltuma trūkumu. Tāpat valdība gatavo lēmumu par komunālo maksājumu atcelšanu par janvāri Kijivas iedzīvotājiem.
Kyiv residents share photos and videos on social media showing their freezing apartments and how they are trying to keep warm. https://t.co/0M7QLwxob3 pic.twitter.com/zRvuWo0nid
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 30, 2026