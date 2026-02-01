“Jāgatavojas sliktākajam scenārijam!” Kauņas rajonā pieaug bažas par tuvojošos stihiju 0
Pirms 80 gadiem Kauņu skāra vissmagākais zināmais plūdu vilnis, un šogad šī stihija var atgriezties – meteorologi ir pārliecināti, ka apstākļi, kas izveidojušies, var rada ūdens līmeņa celšanās draudus divās upēs: Nemunā un Nerē.
Kā ziņo lietuviešu medijs Lrytas, visbiežāk no plūdiem smagi cieš iedzīvotāji, kas dzīvo Neres krastā, Kauņas rajonā. Šie cilvēki vēl labi atceras 2010. gada postošos plūdus un ar satraukumu vēro, kā ūdens tuvojas mājām – upe ir klāta ar ledu, bet tās krastos uzkrājies biezs sniega slānis.
Kauņas iedzīvotāji prāto, vai šis sen aizmirstais dabas fenomens nav iemidzinājis infrastruktūras objektu projektētāju modrību un vai jaunie būvprojekti spēs izturēt dabas pārbaudījumus.
Īpaši uzmanība tiek pievērsta svarīgajam A. Meškinio tiltam, kā arī topošajai gājēju un velosipēdistu pārejai pār Neri.
Vēsturnieki atgādina, ka plūdi Kauņā vairākkārt ir nopostījuši ēkas, piestātnes, iznīcinājuši laivas un prasījuši cilvēku dzīvības.