Pirmdien vietām iespējams neliels sniegs: ko vēl varam sagaidīt pēc ledainās nakts? 0
Pirmdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām austrumu rajonos iespējams neliels sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķu prognozes.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, pēcpusdienā tas līča dienvidu piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidāma -9…-14 grādu robežās, vietām piekrastē pat -6…-8 grādi.
Nakts uz pirmdienu aizritēs anticiklona ietekmē – debesīs būs neliels mākoņu daudzums, vējš saglabāsies lēns. Teju visā valsts teritorijā gaisa temperatūra pazemināsies līdz -22…-27 grādiem, vietām valsts dienvidos gaidāms arī īpaši stiprs sals, termometra stabiņam noslīdot līdz -30…-31 grādu atzīmei. Kā arī iepriekšējās naktīs, vien vietām Kurzemē līča piekrastē, gaisa temperatūra nebūs zemāka par -10…-15 grādiem.
Rīgā arī saglabāsies skaidrs un sauss laiks, vējš būs lēns. Bet minimālā gaisa temperatūra gaidāma naktī ap -20°, piepilsētā vēl par dažiem grādiem zemāka. Rīgā dienā gaisa temperatūra gaidāma -7…-13 grādu robežās.
Sinoptiķi brīdina, ka svētdienas vakarā un naktī uz pirmdienu stiprs sals gaidāms Latvijas centrālajos un austrumu rajonos. Brīdinājums ir spēkā no svētdienas plkst. 17 līdz pirmdienas plkst. 11.
Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20…-24 grādiem, lielā teritorijas daļā līdz -25…-29 grādiem, bet vietām dienvidos līdz -30…-31 grādam.
Gaisa temperatūra pakāpeniski sāks paaugstināties pirmdien priekšpusdienā.