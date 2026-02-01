Ventspilī ūdensvada bojājums – bez ūdens paliek vairākas mājas, apledo arī ielas 0
Ventspilī svētdien noticis ūdensvada bojājums, kā rezultātā pārtraukta ūdens padeve vairākās ēkās Kuldīgas ielā, Baznīcas ielā, Sofijas ielā, Katrīnas ielā un Tirgus laukumā, liecina pašvaldības SIA “Ūdeka” publicētā informācija pašvaldības mājaslapā. Arī Balvos svētdienas rītā bija izveidojusies avārijas situācija ar ūdensapgādi.
Sakarā ar avārijas novēršanas un remontdarbiem ūdens padeve ir pārtraukta īpašumiem Kuldīgas ielā 4, 6, 8, 8A un 10, Baznīcas ielā 10 un 12, Sofijas ielā 6 un 8, Katrīnas ielā 3, 4, 5 un 7, kā arī Tirgus laukumā 2.
Avārijas rezultātā Kuldīgas ielas posms no Lauku ielas līdz Brīvības ielai ir apledojis.
Remontdarbu laikā būs ierobežota satiksme Kuldīgas ielā no Lauku ielas līdz Prāmju ielai, kā arī Katrīnas ielā.
“Ūdeka” ziņo, ka par avārijas novēršanas darbu gaitu un ūdens padeves atjaunošanu informācija sekos.
Balvos avārijas situācija ar ūdensapgādi
Balvos svētdienas rītā bija izveidojusies avārijas situācija ar ūdensapgādi, bet patlaban problēmas ir novērstas, aģentūrai LETA pastāstīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks.
Viņš teica, ka problēma bijusi saistīta ar elektrību, un ūdensapgāde bijusi traucēta visā pilsētas centrālajā daļā.
Patlaban problēma ir atrasta un novērsta, un ūdensapgāde visiem iedzīvotājiem ir atjaunota.