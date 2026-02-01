“Uz Amerikas rēķina vairs neviens nedzīvos!” Rajevs atklāj baisu scenāriju par iespējamo ģeopolitisko situāciju nākotnē 0

18:01, 1. februāris 2026
Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā atklāj satraucošu viedokli par ģeopolitisko situāciju un tās attīstību.

Rajevs norāda, ka uz Amerikas rēķina vairs neviens nedzīvos. Izmaiņas pasaules politikā nenotika ar Trampa stāšanos amatā, bet jau agrāk, norāda Rajevs. Tolaik atšķirība bija tāda, ka šie lēmumi tika notušēti, kā rezultātā tie nebija tik “skaļi”.

“Amerikāņi vienmēr izrādīja neapmierinātību par to, kā eiropieši izturas pret vairākiem jautājumiem. Tramps vienkārši ir tas prezidents, kurš ir brutāli godīgs,” saka deputāts.

Rajevs pauž, ka mums ir jāsaprot, kā operēt jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Vienlaikus mums jāsaprot, ka uzvarēt iebrukuma gadījumā varam tikai tad, ja visi apvienojamies. Pretējā gadījumā pasaule sadalīsies reģionos, kuros katrā būs viens dominējošais spēks – un tie nebūsim mēs.

