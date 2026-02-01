Klimata un enerģētikas ministrs: Mums elektrības izmaksas būs tuvu nullei 0
Klimata un enerģētikas ministrs (ZZS) Kaspars Melnis TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj, vai vēja parku būvniecība nozīmē, ka varam cerēt uz lētāku elektrību.
Melnis saka skaidri — vējainajās dienās elektrība būs lētāka. Šobrīd Latvijā mums ir HES, kuri dod elektroenerģiju, kad ir ūdens pieplūde, mums ir saule un saules paneļu parki, vēl mums ir termoelektrostacijas, savukārt mums iztrūkst vēja enerģijas izmantošana.
“Vējainās dienās, arī ziemā, kad būs vējš, mums elektrības izmaksas būs tuvu nullei,” atklāj ministrs.
Vairāk uzzini video!