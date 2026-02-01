“Šādai produkcijai jāatrodas miskastē!” Vīrietis sašutis par veikalā redzēto – vai šādas preces nebūtu jāatdod par velti? 0
Sociālajos tīklos vīrietis dalījies sašutumā par redzēto veikalā – attēlā, kas pievienots ierakstam, redzama pārtikas preču izlase ar uzrakstu “Samazināta cena”. Grozā redzami redzami melni banāni, sabojājušies augļi un citas pārtikas preces, kas, pēc autora domām, vairs nav piemērotas tirdzniecībai.
Facebook lietotājs Raimonds raksta: “Vai tā nav atklāta ņirgāšanās par cilvēkiem?! Šādai produkcijai ir jāatrodas miskastē, nevis veikalā!”
Ieraksts īsā laikā izpelnījās vairāk nekā 700 reakciju, 290 komentāru, raisot plašu diskusiju starp daļu komentētāju, kuri uzskata, ka bojātu pārtiku nedrīkst pārdot, un otru daļu, kuri saskata tajā iespēju samazināt pārtikas atkritumu daudzumu un arī izdevumus.
Komentētāju domas dalās. Vairāki komentētāji uzsver, ka šādi cenu samazinājumi pārtikai, kas tuvojas derīguma termiņa beigām, ir norma daudzviet pasaulē un pat atbildīgs solis.
“Nu paej garām. Tev taču nespiež kaut ko pirkt! Ko var cepties! Es, piemēram, tādus banānus tieši pērku – viņi ir saldāki nekā tie puszaļie ziepju gabali.”
“… tāda veida groziņš vai plauktiņs, kurš ir katrā veikalā un ne tikai Latvijā, nav domāts tādiem gurmāniem! Tāpēc, ej vienkārši garām!”
“Ko var cepties? Es esmu nopircis pie šāda plaukta saldētu vistu ar termiņu, bet ledusskapī tā vēl 3 dienas turējās ideāli.”
Lai arī daudzi komentētāji uzskata, ka šāda prakse dod iespēju cilvēkiem ietaupīt, citi norāda, ka redzami bojāti, sapuvuši vai smakojoši augļi nedrīkstētu atrasties veikala tirdzniecības zālē pat par pazeminātu cenu.
“Šādus vajadzētu likt groziņā ar uzrakstu “ņem bez maksas”.”
“Cilvēkus uzskata pa cūkām.”
“Šī ir īstā cena. Kamēr tā atrodas veikala plauktā, tai tiek dota 2x līdz 10x, bet kā tā nonāk šajā grozā pārdevējs cenšas to atdot par īsto summu. Tas tak ir bizness un nekas vairāk. Vieni domā forši baigā akcija, bet citi pretēji. Katram sava izvēle gribi pērc, negribi nepērc.”