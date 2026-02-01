“Nenosaukšu tagad no galvas!” “Rail Baltica” projekta pārstāvis tiešajā ēterā samulst pie pašsaprotama jautājuma par projektu 51
Lai gan “Rail Baltica” projekts tiek dēvēts par nozīmīgu infrastruktūras ieceri Baltijas valstu nākotnē, tā īstenošana Latvijā saskaras ar nopietniem izaicinājumiem. Nu par projektu jaunu informāciju Latvijas Nacionālajā televīzijā atklājis tā pārstāvis Māris Dzelme.
28. janvārī LTV raidījumā “Rīta panorāma” viens no sarunu tematiem bija “Rail Baltica”. Par projektu raidījumā stāstīja “Rail Baltica” projekta nacionālā ieviesēja Latvijā “Eiropas Dzelzceļa līnijas” (EDzL) valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme.
Dzelme atklāja, ka, viņaprāt, ar šobrīd pieejamo finansējumu nav iespējams pabeigt “Rail Baltica” pirmās kārtas būvniecību četru gadu laikā – 2030. gadā. Pirmās kārtas pabeigšanai nepieciešami 3 līdz 4 miljardi eiro. “Neiet raiti, skaisti. Kā var iet raiti, skaisti, ja naudas nav? Mēs varam iet tajā tempā, cik mums ir pieejama nauda. Šis projekts kaut ko maksā,” sacīja Dzelme. Viņš prognozēja, ka projekta pirmā kārta tiks pabeigta 3-5 gadus vēlāk nekā šobrīd plānots.
Vienlaikus uz ziņu moderatores jautājumu nosaukt konkrētajā posmā iekļautās stacijas Dzelme nevarēja. “Manuprāt, četras stacijas. Nenosaukšu tagad no galvas, kur un kādas,” teica valdes priekšsēdētājs. Šīs atbildes dēļ Dzelme ir kritis skandalozā publicista Lato Lapsas nagos.
Lapsa vietnē “X” raksta: “Šis idiots, kurš nespēj nosaukt “Rail Baltica” četras stacijas, ir “Rail Baltica” galvenais ieviesējs Māris Dzelme ar vismaz 70 000 eiro atalgojumu.”
Arī cilvēki komentāros izsaka savas domas:
“Viņš jau sadomājis divus termiņus nosēdēt! Varbūt pēc 4 gadiem nosauks stacijas!”
“… labi, ka viņš ir iemācījies no galvas un spēj atkārtot tās iestādes nosaukumu, kurā viņš saņem algu!”
Dzelme par “Rail Baltica” finansējumu iepriekš izteicies arī TV24 raidījumā “Uz līnijas”. Viņš atklāja, ka nauda šobrīd ir projekta Dienvidu posma būvniecības aktivitātēm. Tie ir vairāk nekā 500 miljoni eiro. Citiem posmiem šobrīd finansējuma nav.
