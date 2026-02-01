“Aiz slēgtām durvīm, visticamāk, notiek Dieva zīmes.” Slaidiņš atklāj, ka Ukraina šobrīd atrodas sava veida slazdā 0

7:59, 1. februāris 2026
Viedokļi

Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāj jaunāko informāciju par notiekošo Ukrainā.

Slaidiņš pauž, ka, visticamāk, tuvākajos mēnešos reālas miera sarunas ar Ukrainu nenotiks. Taču ir arī pozitīvā puse — neatkarīgi no tā, kā attīstīsies notikumi Eiropā un ASV, Ukrainai Eiropas nauda ir 100% garantēta. Šobrīd viens no Ukrainas Bruņoto spēku pamatuzdevumiem ir darīt visu iespējamo, lai Putinam neizdotos “pārdot” vēl vienu vasaru ASV prezidentam.

Vienlaikus Slaidiņš droši apgalvo, ka Ukraina šobrīd atrodas sava veida slazdā. Krievija vēlas visu vilkt garumā, nedodot ASV nekādu piekļuvi. Aiz slēgtām durvīm, visticamāk, notiek “Dieva zīmes”.

Sīkāk skaties video!

