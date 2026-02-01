Rindas pie ārstiem nereti ir ne tikai mēnešiem, bet gadiem garas. Vairākkārt publiski jau diskutēts, ka vēl joprojām, par spīti tam, ka visi dusmojas par šīm rindām, lērums pacientu uz vizīti vienkārši neierodas. Viņi varēja to laikus atcelt un dot iespēju citam, tomēr tas nenotiek. Kārlim radies jautājums, varbūt šos pazudušos pacientus vajadzētu kā sodīt?
“Kāpēc pacientiem, kas neierodas uz vizīti nav jāmaksā sods? Kāpēc netiek virzīti MK noteikumi par šo tēmu? Kāpēc ir jācieš apzinīgiem pacientiem? Varbūt viss ir tāpēc, ka rindas tiek mākslīgi pagarinātas ar “mirušām dvēselēm”, lai veicinātu maksas pakalpojumu izmantošanu?” Kārlis jautā.
Nacionālais Veselības dienests atbild: “Lai risinātu ar gaidīšanas rindām saistītos jautājumus, šobrīd ārstniecības iestādēs tiek ieviests modernizēts E-veselības sistēmas nosūtījumu risinājums (vairāk informācijas par to iespējams noskaidrot SIA “Latvijas Digitālā veselības centrs” publikācijā: Papīra nosūtījumu ēra beidzas. Ceļvedis pacientam: kā turpmāk darbosies e-nosūtījumi – SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs”), kas iedzīvotājiem un ārstiem kļuva pieejams 2025. gada 20. novembrī.
Līdz šā gada 4. maijam ir plānots pārejas periods šī risinājuma ieviešanā.
Rezultātā tiks nodrošināts princips “”Viens nosūtījums – viens pieraksts”. Vairāk informācijas var uzzināt SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs” tīmekļvietnē www.ldvc.lv.”
Iepriekš par šo tēmu kādai pacientei radās jautājums, vai ārstniecības iestāde brīdinātu viņu gadījumā, ja kāds atsakās no vizītes un atbrīvojas ātrāks pieraksta laiks pie kardiologa. Taču iestādes pārstāvis atteicis – zvaniet un interesējieties pati katru dienu. Tas liek aizdomāties par būtisku jautājumu.
Iedzīvotāja vaicāja, ja pats nezvani un neinteresējies, vizīšu pieraksta laiki, kas atbrīvojas, aiziet postā?
Sazinājāmies ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), lai noskaidrotu, vai tiešām pastāv risks, ka atbrīvojušies pieraksta laiki paliek neizmantoti.
Turpinājumā NVD pārstāvju komentārs!
“Sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestādēm ir pienākums veidot un uzturēt gaidīšanas sarakstus atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēgtā līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Tas nosaka pacientiem konkrētu pakalpojuma saņemšanas laiku 6 mēnešu periodā vai, ja gaidīšanas laiks ir ilgāks, iekļaušanu gaidīšanas rindā un ne vēlāk kā mēnesi pirms plānotās vizītes informēt pacientu par konkrētu pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku.
Normatīvais regulējums neparedz ārstniecības iestādēm pienākumu zvanīt par katru atbrīvojušos pierakstu – tā ir iestādes iekšējā darba organizācijas kārtība.
Lielākā daļa ārstniecības iestāžu šim nolūkam izmanto gaidīšanas sarakstus vai elektroniskās pieraksta sistēmas, lai samazinātu iespēju, ka vizīšu laiki paliek neizmantoti.
Ne vienmēr šādos gadījumos vizīšu laiki paliek neizmantoti – tos iespējams izmantot, lai nodrošinātu pakalpojumus prioritārā kārtībā, piemēram, bērniem, grūtniecēm, pacientiem ar akūtiem stāvokļiem un citām pacientu grupām, kurām pakalpojums ir nepieciešams steidzamā kārtā.
Vienlaikus NVD aicina gadījumos, ja iedzīvotājs pierakstu uz pakalpojumu veicis vairākās ārstniecības iestādēs un to saņem kādā no iestādēm ātrāk, atteikt pierakstu pārējās iestādēs. Tas ļaus laikus pakalpojumu saņemt kādam citam pacientam.”
Kas tevi kaitina mūsu veselības sistēmā? Vai tev ir kāds pieredzes stāsts par nejēdzību, ko tu esi novērojis? Raksti man uz [email protected].