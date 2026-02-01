Foto: Ieva Čīka/LETA

Radara uzņemtajā attēlā īsti nav saskatāma pat numurzīme, bet soda kvīts atnāk… Kā to skaidro policija?

1. februāris 2026
Kāds iedzīvotājs sociālajos tīklos padalījās neapmierinātībā par fotoradara fiksētu pārkāpumu – radara uzņemtajā soda attēlā nav skaidri saskatāms transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs. Vai šādā gadījumā sods piešķirts pamatoti?

Kā skaidroja Valsts policijas pārstāvji, fotoradaru darbību var ietekmēt atsevišķi ārējie apstākļi, tostarp nelabvēlīgie laikapstākļi, kas var ietekmēt fotoradaru uzņemto attēlu kvalitāti. Policija atzīst – ir gadījumi, kad automatizētā režīmā pieņemti lēmumi tiek atcelti kļūdas dēļ.

Fotoradaru darbība tiek nodrošināta, veicot regulāru tehnisko līdzekļu kalibrēšanu un uzturēšanu, kā arī izmantojot kvalitatīvas un laikapstākļu noturīgas tehnoloģijas, tostarp augstas izšķirtspējas kameras un vides sensorus. Vienlaikus policija norāda, ka diennakts tumšajā laikā apgaismojuma apstākļi var ietekmēt fotoradaru fiksēto attēlu kvalitāti un izšķirtspēju.

Informē Līna Bagdone, Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste: “Fotoradaru darbība tiek nodrošināta, veicot regulāru tehnisko līdzekļu kalibrēšanu un uzturēšanu, kā arī izmantojot kvalitatīvas un laikapstākļu noturīgas tehnoloģijas, tostarp augstas izšķirtspējas kameras un vides sensorus.

Vienlaikus norādāms, ka diennakts tumšajā laikā apgaismojuma apstākļi var ietekmēt fotoradaru fiksēto attēlu kvalitāti un izšķirtspēju, tomēr šis apstāklis pats par sevi neliecina par tehnisko līdzekļu neatbilstošu darbību, darbības traucējumiem vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vienlaikus norādām, ka sākot ar 2025. gada 11. decembri, Valsts policija ir uzsākusi automatizētu lēmumu pieņemšanu administratīvo pārkāpumu lietās par pārkāpumiem, kas fiksēti ar stacionārajiem un pārvietojamajiem fotoradariem, proti, lēmumu pieņemšana notiek bez tiešas cilvēka iesaistes.

Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā par pārkāpumu lēmums tika pieņemts automatizētā režīmā bez cilvēka iesaistes, ir konstatēta kļūda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes nolasīšanā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem automatizēti pieņemtus lēmumus personām ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no to paziņošanas dienas, kas ir ilgāks pārsūdzēšanas termiņš nekā administratīvajiem lēmumiem, kuri pieņemti vispārējā kārtībā.

Gadījumos, ja automatizēti pieņemtais lēmums ir prettiesisks, amatpersona pēc savas iniciatīvas vai uz personas izteikta viedokļa pamata (saņemts telefonzvans vai e-pasta vēstule) var atcelt automatizēti pieņemtu lēmumu.”

