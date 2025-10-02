20 gadus vecs parāds dzīvoklim bloķē mājas remontu – kā rīkoties? 0

Ilgstoši neapmaksāts dzīvokļa parāds var bloķēt daudzdzīvokļu mājas remontu. Ervins Straupe, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž, ka tādā gadījumā mājas iedzīvotājiem jāizvērtē iespēja norakstīt parādu vai vērsties tiesā.

“Mums daudzdzīvokļu mājai ir parāds no viena dzīvokļa. Tas “velkas” jau 20 gadus. Vai to ir iespējams norakstīt?” jautā TV24 skatītāja. Viņa pauž, ka tas sagādā problēmas. Piemēram, mājai nevar taisīt remontu.

“Ilstošs parāds, uzkrājusies summa, īpašnieks nav atrodams, un, attiecīgi, māja no tā cieš. Faktiski būtu jāgriežas pie apsaimniekotāja un jāvērtē, vai tomēr šis parāds kaut kādā apjomā nav norakstāms. Ja tas tiešām ir tā, ka 20 gadus kaut kas ir krājies, tad ir kaut vai tiesvedības jautājums,” pauž Straupe.

Tiesā, pēc būtības, būtu jāvēršas mājas pārvaldniekam. Ja pārvaldnieks to nav gatavs darīt, tad tiesā jāvēršas pašiem mājas iedzīvotājiem, vai tiem jāizvēlas tāds pārvaldnieks, kas to būtu gatavs darīt.

