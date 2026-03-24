“Ēdiens lopiem vai cilvēkiem? Jums viss labi?” Pircēji satraucas par “Rimi” redzēto 2
Vairāki “Rimi” pircēji publicējuši foto un uzdevuši jautājumu, kas īsti notiek veikalos “Rimi”. Vienā ierakstā pircēja Anna norāda, ka plauktos redzamie burkāni ir tik briesmīgi, ka der tikai lopbarībai, bet otrs pircējs nofotografējis pustukšus veikalu plauktus, uztraucoties, vai “Rimi” seko “Sky” liktenis, kā komentāros norāda kāds cilvēks.
Par burkānu kvalitāti viedokļi komentāru sadaļā gan krasi atšķiras, jo daļa no pircējiem problēmu nesaredz.
“Un kas tad šiem burkāniem kaiš? Nevar nomizot? Tie ir 2025.gada ražas burkāni un visu ziemu uzglabāti. Loģiski, ka uz pavasari tie vairs neizskatās kā tikko no vagas. Varbūt gribējās, lai tos apstrādā ar kādu ķīmiju, lai nebojājas? Iespējams, ka daļa cilvēku, kas burkānu vagā nav redzējuši, domā, ka tie aug Rimi noliktavā,” komentāros kāds raksta.
Ieva atbild, ka burkāniem tā nebūtu jāizskatās. “Mājas pagrabā uzglabāti burkāni tā neizskatās. Iespējams, ka problēma tajā, ka mazgāti.
Pelējuši dārzeņi veikalā nav norma.”
Jana atceras, ka “vienu brīdi maximās bija burkāni no Itālijas, fasēti smukās kastītēs. Tie bija perfekti, svaigi un kraukšķīgi bez ierastā pelējuma kārtiņas kāda ir lietuviešu burkāniem. Bet saprotams, ka šobrīd nav burkānu sezona dabā, tāpēc arī tie ir tādi kādi nu ir, kaut kur noliktavās visu ziemu glabāti, mazgāti, appelē un savīst…”
Sandra pasmej par mūsdienu problēmām: “Lasu un saprotu, cik sakarīga bijusi pirms 90 gadiem Latvijā piekoptā prakse, ka pilsētas bērniem kādu laiku jāpadzīvo laukos. Lai redzētu, kā tas, kas ir uz galda, rodas.”
Par tukšajiem veikalu plauktiem, kāds komentētājs min: “Rimi viss labi, nodarbinot krietni par maz cilvēku, gūst milzu peļņu. attēlā redzamais ir tādēļ, ka maiņā ir mazāk cilvēku, nekā vajadzētu, lai šāda situācija neizveidotos.”