Eksperte par Siliņas plāniem degvielas cenu samazināšanā: Tas ir ceļš uz komunismu! 0

LA.LV
11:02, 23. marts 2026
Viedokļi

Līga Leitāne, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore, TV24 raidījumā “Naudas cena” skarbi izsakās par virspeļņas nodokli.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
RAKSTA REDAKTORS
“No rīta saņēmu īsziņu – uz darbu vari nenākt!” Mārtiņš neizpratnē, vai priekšniecība tā vispār drīkst rīkoties 41
Lasīt citas ziņas

L. Leitāne ir tieša: “Virspeļņas nodoklis ir ceļš uz komunismu. Tieši tik vienkārši. Un rezultātā tas nedod neko ne uzņēmējam, ne patērētājam.” Viņa ir pozitīvās domās par Polijas stratēģiju, kura vairākkārtēji uz brīdi ir nolaidusi akcīzes nodokli un PVN. Šāds variants strādā, bet tam ir īstermiņa efekts.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atklājas jauni fakti par traģisko avāriju Madonā – bojāgājušie pieļāvuši būtisku pārkāpumu
Kokteilis
Drāmas karaļi un karalienes! 5 zodiaka zīmju pārstāvji, kuri jebkurā situācijā prot no mušas uzpūst ziloni
Bažas Eiropā: izskan vairāki pieņēmumi, kā Tramps varētu sodīt ES par atteikumu palīdzēt Irānas jautājumā

Kas sakāms citiem diskusijas dalībniekiem, skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tas var izraisīt arī masveida badu!” Kols par degvielas cenu straujo kāpumu
RAKSTA REDAKTORS
“Precīzs cenas pieaugums ir atkarīgs no…” “Circle K” un “Virši-A” skaidro, kāpēc tik ātri tika celtas degvielas cenas
Lauksaimniecības dīzeļdegvielas cena pieaugusi par 55 centiem litrā! Latvijas zemnieki brīdina par smagām sekām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.