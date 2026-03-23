Eksperte par Siliņas plāniem degvielas cenu samazināšanā: Tas ir ceļš uz komunismu!
Līga Leitāne, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore, TV24 raidījumā “Naudas cena” skarbi izsakās par virspeļņas nodokli.
L. Leitāne ir tieša: “Virspeļņas nodoklis ir ceļš uz komunismu. Tieši tik vienkārši. Un rezultātā tas nedod neko ne uzņēmējam, ne patērētājam.” Viņa ir pozitīvās domās par Polijas stratēģiju, kura vairākkārtēji uz brīdi ir nolaidusi akcīzes nodokli un PVN. Šāds variants strādā, bet tam ir īstermiņa efekts.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.
