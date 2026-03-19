“Tas var izraisīt arī masveida badu!” Kols par degvielas cenu straujo kāpumu 0

21:39, 19. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Globālajā enerģētikas tirgū pašlaik vērojama viena no nopietnākajām krīzēm pēdējo gadu laikā, TV24 raidījumā “Preses Klubs” norāda Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Kols (NA). Viņš atsaucas uz Starptautiskās Enerģētikas aģentūras datiem, kas liecina par būtisku piegāžu samazinājumu pasaulē.

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, kas darbojas ANO sistēmā, norāda, ka šī ir lielākā krīze tās novērojumu vēsturē – globālajā mērogā naftas piegādes kritušās par 8%. Tas ir milzīgs apjoms. Pēc viņa teiktā, šis kritums nav vienmērīgi sadalīts pa reģioniem – visvairāk tas skar attīstības valstis.

Tas nav kritums mūsu reģionā. Visvairāk tas ietekmē attīstības valstis, un eksperti jau brīdina, ka tur tas var radīt ļoti nopietnas sekas. Kols skaidro, ka attīstītajās valstīs šī situācija galvenokārt nozīmēs augstākas cenas un ekonomisku diskomfortu, taču citur sekas var būt daudz smagākas.

Mums tas īstermiņā var radīt nekomfortu un augstākas cenas, bet citur tas var izraisīt pat masveida badu. Deputāts uzsver, ka nafta pasaulē nav tikai transporta degviela.

Nafta nav tikai tas, ko mēs ielejam automašīnās. Naftas produkti ir daļa no ļoti plaša ražošanas cikla – no enerģijas līdz pārtikas ražošanai un loģistikai.

Tāpēc, pēc viņa domām, piegāžu kritums globālajā tirgū var radīt daudz plašākas sekas nekā tikai degvielas cenu pieaugumu.

