Enerģētikas eksperts Ozoliņš izskaidro, kāpēc iniciatīva atprasīt OIK ir nepamatota 0

LETA
11:22, 8. oktobris 2025
Viedokļi

Latvijas ieviestā obligātā iepirkuma komponente (OIK) bija likumīga, un biedrības “Tiesiskums” iniciatīva atprasīt OIK ir nepamatota, bet tās vienīgais mērķis ir apšaubāmā veidā nopelnīt naudu, intervijā aģentūrai LETA stāstīja enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš.

Biedrība “Tiesiskums” iniciatīvā par it kā prettiesiski iekasētā OIK atgūšanu atsaucas uz Eiropas Komisijas (EK) 2017.gada ziņojumu, kurā esot teikts, ka Latvijas valsts atbalsts atjaunojamai enerģijai OIK formā bija prettiesisks un nelikumīgs, jo nav bijis saskaņots ar EK.

Ozoliņš uzsvēra, ka “tas ir absolūts izdomājums”. Viņš skaidroja, ka EK ziņojumā nav ne vārda par to, ka atbalsts bijis prettiesisks vai nelikumīgs. Minētais ziņojums bija EK atbilde uz Latvijas paziņojumu, kā tā izmanto ES atbalsta shēmu saskaņā ar direktīvām. EK ziņojumā vienīgais, kas teikts, ka būtu bijis labāk, ja Latvija būtu ātrāk informējusi par konkrēto atbalstu.

Jautāts, vai biedrībai “Tiesiskums” nav taisnība, OIK uzskatot par nelikumīgu, Ozoliņš atbildēja, ka nav.

“Biedrību “Tiesiskums” veido juristi, kuri nepielieto tādu loģiku, kāda ir ekonomikā vai politikā, kā arī nebalstās uz morāles normām. Šajā gadījumā cilvēki ir saskatījuši kādu iespēju pieķerties atsevišķiem vārdiem,” teica enerģētikas eksperts, uzsverot, ka iniciatīvas autori “sapulcina pūli zem devīzes – viss, kas noticis Latvijā, bija nelikumīgi, un tādēļ jūs varat nopelnīt”.

Viņš arī stāstīja, ka līdztekus tiek sēta panika un bailes. “Es šo iniciatīvu vērtēju kā klasisku naudas pelnīšanu,” uzsvēra Ozoliņš.

