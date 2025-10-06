Spītnieku savaldīšana: sešas vienkāršas frāzes, kas bērniem liks klausīt vecākus 0
Tā vietā, lai piespiestu bērnus kaut ko darīt vai kliegtu uz viņiem, bērnu psiholoģijas eksperte Rima Rauda, iesaka izmantot sešas īpašas frāzes, kas rada drošības sajūtu un veicina sadarbību.
Ģimenes attiecību pētniece apgalvo, ka tradicionālās piespiešanas metodes ilgtermiņā ir neefektīvas. Savā pieredzē viņa dalījusies ar CNBC.
Pēc viņas teiktā, bērni atsaucas tad, kad jūt emocionālu saikni ar vecākiem: “Vissvarīgākais elements ir emocionālā drošība – apziņa, ka bērns tiek cienīts un viņam ir dota brīvība paust savas jūtas.”