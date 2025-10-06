Ilustratīvs attēls
Spītnieku savaldīšana: sešas vienkāršas frāzes, kas bērniem liks klausīt vecākus 0

19:12, 6. oktobris 2025
Veselam Bērni

Tā vietā, lai piespiestu bērnus kaut ko darīt vai kliegtu uz viņiem, bērnu psiholoģijas eksperte Rima Rauda, iesaka izmantot sešas īpašas frāzes, kas rada drošības sajūtu un veicina sadarbību.

Ģimenes attiecību pētniece apgalvo, ka tradicionālās piespiešanas metodes ilgtermiņā ir neefektīvas. Savā pieredzē viņa dalījusies ar CNBC.

“Daudzi vecāki koncentrējas uz to, lai panāktu bērna paklausību šeit un tagad, nevis lai veidotu patiesu un ilgstošu sadarbību,” savu pieeju skaidro eksperte.
Pēc viņas teiktā, bērni atsaucas tad, kad jūt emocionālu saikni ar vecākiem: “Vissvarīgākais elements ir emocionālā drošība – apziņa, ka bērns tiek cienīts un viņam ir dota brīvība paust savas jūtas.”

