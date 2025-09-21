FOTO, VIDEO. Baseins Hruščovkā? Latvieši atrod, iespējams, neticamāko dzīvokļa sludinājumu Latgalē 0
Meklējot jaunu mājokli, izdodas atrast dažādus dīvainus sludinājumus, bet šķiet, ka visinteresantāko pirms pāris dienām atraduši kādi mākleri, kuri Tok Tok apskata dažādus sludinājumus.
“Baseins Hruščovkā?! Tu spēj ko tādu iedomāties? “Tribus” aģenti apskata unikālu 200 m² lielu dzīvokli Daugavpilī, Jātnieku ielā 76.
Cena – tikai 90 000 € (450 € / m²). Vai šis ir labākais investīciju darījums Latgalē?” viņi video pieteikumā raksta.
Pie sienām pielikti aizkari, lai gan telpas ir bez logiem, bet visdīvainākais, ka tur ir liela izmēra baseins. “Tā nav vanna, tu vari tur ielēkt, ieņurkot un peldēt!” Viens no vīriem saka, ka Rīgā līdzīgās daudzdzīvokļu mājās ir redzējis pagrabā izbūvētas pirtis, bet šis pilnīgi noteikti ir kas unikāls.
“Tu vispār aizmirsti, ka esi Daugavpilī!” viens smejas.
“Ja tev kaut ko tādu vajag – pērc, jo pats nekad neuzbūvēsi tādu!” mākleris norāda. Viņi arī smej, ka izīrējot uz nakti šādu dzīvokli, sanāktu piecas reizes izdevīgāk kā jaunajā projektā!
Apskati pats, kāds ir tavs viedoklis par šādu pērli? Vai tu gribētu tur dzīvot?
Sludinājumā rakstīts: “Pārdod dzīvokli 200 m². Ekskluzīvs dizaina projekts ar baseinu un saunu. Visi dokumenti kārtībā, bez parādiem un apgrūtinājumiem. Pārdod īpašnieks. Sīkāka informācija pa telefonu.”
@tribus_realty 🏊♂️ Baseins Hruščovkā?! Tu spēj ko tādu iedomāties? Tribus aģenti apskata unikālu 200 m² lielu dzīvokli Daugavpilī, Jātnieku ielā 76. Cena – tikai 90 000 € (450 € / m²). 🤯Vai šis ir labākais investīciju darījums Latgalē? #īpašums #dzīvoklisDaugavpilī #Tribus #nekustamaisīpašums #hruščovka ♬ original sound – Tribus Realty