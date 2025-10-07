“Sākumā pat neticēju, ka eksistē tādi cipari…” Sanda Ozoliņa sieva atklāti par ģimenes pārbaudījumiem 0
Pēdējā laikā gana daudz stāstīts par leģendāro Latvijas hokejistu Sandi Ozoliņu, kura dzīvē šobrīd iestājies vētrains laiks. Pirms nedēļas vēstījām, ka Ekonomisko lietu tiesa (ELT) noraidīja Ozoliņa pieteikumu pret partneri golfa biznesā, žurnālistu Armandu Puči. Bet vēl pirms tam publiski izskanēja informācija, ka bijusī sieva Sandra pieprasa no viņa teju 2 miljonus eiro.
Atklāti savās sajūtās par pārbaudījumiem, kuriem tagad jāiet cauri Ozoliņu ģimenei, žurnālam “Privātā Dzīve” dalījusies Sanda sieva Ina.
“Sandis ir cilvēks ar plašu sirdi. Diemžēl ir cilvēki, kas viņa dāsnumu, godīgumu un uzticību ir savtīgi izmantojuši un joprojām nespēj apstāties,” tā pauž Ina.
Lai arī viņa sava vīra bijušo sievu nepazīt, viņai ir viedoklis par notiekošo. “Nevienam no mums šajā dzīvē nekas nav garantēts. Ne tas, ka vienmēr līdzās būs otrs cilvēks, ne tas, ka būs tādi ienākumi, kādus gribam gūt. Cilvēki mēdz salūzt, kad šī pārliecība izmainās. Ir sajūta, ka iesaistītie pārliecināti – viņiem pienākas, neskatoties ne uz ko.
Jā, Sandis pārtrauca maksāt, kad dēli kļuva par pieaugušiem cilvēkiem, kas paši sevi spēj apgādāt. Profesionālo gaitu dēļ Sandim mainījās arī finansiālā situācija. Nebija tā, ka viņš slēpās ierakumos un nesniedza informāciju par to, kas ar viņu notiek. Tas bija labi zināms arī otrai pusei, bet acīmredzot viņu neinteresēja ne tas, kā jūtas Sandis, ne tas, kā viņš šobrīd dzīvo un spēj apgādāt ģimeni, kurā, starp citu, aug nepilngadīgs bērniņš.”
Ozoliņu ģimenē aug dēls Olivers, kurš drīzumā svinēs 4 gadu jubileju.
“Viņš ar uzviju parūpējās par savu bijušo sievu, tādēļ man kā sievietei liekas ļoti negodīgi, kā viņa vēršas pret Sandi kā vīrieti. Nezinu nevienu citu vīrieti, kas no savām iepriekšējām attiecībām būtu aizgājis tik dāsni. Sākumā pat neticēju, ka eksistē tādi cipari, kādus viņš teica, līdz ieraudzīju tos pati savām acīm,” norāda Ozoliņa mīļotā.
