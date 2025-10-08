Algas aug griezdamās un bezdarba principā nav. Kāpēc šis fenomens dzen Krieviju dziļā purvā? 0
Krievijas varas iestāžu un uzņēmumu cerības uz darbaspēka trūkuma mazināšanos vēl nav piepildījušās. Saskaņā ar Rosstat datiem augustā bezdarba līmenis bija 2,1%, kas ir jauns vēsturiski zemākais līmenis. Ar šo rezultātu Krievija pievienojās valstu ar zemāko bezdarba līmeni rindām, raksta MoscowTimes.
Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem līdz 2024. gada beigām pasaulē bija 15 valstis ar bezdarba līmeni zem 2%. Šis jaunais rekords Krieviju nostāda līdzvērtīgā līmenī ar Kuveitu un AAE, kur bezdarba līmenis pagājušajā gadā bija 2,1%.
Darbaspēka trūkums pašlaik ir viena no galvenajām ekonomikas problēmām – tas piespiedis uzņēmumus masveidā pārvilināt darbiniekus un paaugstināt algas, lai esošos noturētu. Šī algu sacensība ir novedusi pie reālās algas pieauguma par 8,2% un 8,1% 2023.–2024. gadā.
Gada sākumā, kā atzīmēja Krievijas Centrālā banka, bija vērojamas spriedzes mazināšanās pazīmes darba tirgū, taču šīs cerības vēl nav piepildījušās. Jaunākie Rosstat dati liecina par jaunu spriedzes vilni darba tirgū, – ka darbaspēka pieprasījums ekonomikā (1,8 miljonu cilvēku pieteikumi nodarbinātības dienestiem) joprojām ir ievērojami lielāks nekā bezdarbnieku skaits (1,6 miljoni).
Arī citi rādītāji neatbalsta darba tirgus atdzišanas hipotēzi. Ddarbaspēka pieprasījums augustā pārsniedza piedāvājumu par aptuveni 200 000 cilvēku, ņemot vērā sezonalitāti, un brīvo darba vietu skaits uz vienu bezdarbnieku joprojām ir vēsturiski augstākajā līmenī.
Tomēr galvenā pazīme, kas liecina par pieaugošu spiedienu uz darba tirgu, bija jauns algu pieauguma vilnis jūlijā, jo reālās algas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 6,6%. Algu pieaugums turpināja paātrināties, un, koriģējot inflāciju un sezonalitāti.
Eksperti ir vienisprātis, ka personāla problēma ir ilgtermiņa. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinās – tas ir demogrāfijas jautājums, un ar to neko nevar darīt. Sberbank prezidents Hermans Grefs norāda: “Jūs varat palielināt dzimstību, bet tas īstermiņā nepalīdzēs.”
Krievija, visticamāk, joprojām būs starp valstīm ar zemākajiem bezdarba līmeņiem. Salīdzināmo valstu vidū Čehijas Republikā un Polijā bezdarba līmenis bija līdzīgs Krievijas līmenim pagājušajā gadā (2,5%). Japānā un Dienvidkorejā tas bija 2,6%, Meksikā 2,7% un Filipīnās 2,2%. Taču Kataras rekords šķiet nesasniedzams. Tur bezdarba praktiski nav: tikai 0,1%.