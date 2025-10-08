“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos 0
Bieži vien šķiet, ka iebilst priekšniekam darba vietā ir aizliegts, tur tomēr pastāv sava veida varas hierarhija, tomēr kāda sieviete padalījusies sociālajos tīklos ar stāstu, kad tieši drosme ir kādai ukrainietei Latvijā atnesusi paaugstinājumu darbā!
“Es tagad liekuļošu un teikšu, ka negribu lielīties, bet viena no “manām” ukrainietēm pirms divām nedēļām savam latviešu priekšniekam aizrādīja, ka pareizāk ir jautāt “kālab”, nevis “priekš kam”. Šodien viņu paaugstināja amatā,” viņa Threads raksta.
Komentāros cilvēki atzinīgi novērtē un slavē ukraiņus, kuri latviešu valodu spēj iemācīties ātri un augstā līmenī.
“Man vispār pēdējā laikā tik bieži sanāk satikt ukraiņus (gan pieaugušos, gan bērnus), kas iemācījušies latviešu valodu tāda līmenī, ka es ne uzreiz saprotu, ka ar mani runa cilvēks, kas 3.5 gadus atpakaļ ne vienu vārdu nedzirdēja latviski,” kāds komentāros raksta.
Cits atklāj, ka “tā bija Drogās un vēl Vivi konduktore. Es vispār paliku ar mutu vaļā. Vēdu vilciena savus ukraiņu ciemiņus ( tādus, kas pie mums atbrauc atvaļinājumā, latviski nerunā). Pienāk konduktore, es paradu savus dokumentus, vēl kaut ko runājos ar konduktori, tad paskaidroju, ka šie ir ukraiņi, tūlīt uzrādīs dokumentus un viņa pārriet tīra ukraiņu valodā runāt ar maniem ukraiņiem un tad es ieraugu vārdu Svitlana un Ukrainas karogu pie vārda.”