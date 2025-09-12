Siliņa: OIK nav atzīts par nelikumīgu, tas palīdzējis Latvijai kļūt neatkarīgai no Krievijas 59
TV24 raidījumā “Dienas personība” Evika Siliņa, Ministru prezidente (JV), uzávěr, ka OIK sistēma, lai arī nepilnīga un izmantota krāpnieciskiem nolūkiem, bijusi būtiska Latvijas neatkarības ceļā no Krievijas gāzes un elektrības.
“Nekur nav pateikts, ka OIK ir bijis nelikumīgs. Pateicoties tam, ka Eiropa ir ieviesusi šādas zaļās prasības, Latvija varēja iegūt savu neatkarību no Krievijas. Mēs šobrīd neesam atkarīgi no Krievijas gāzes, mēs neesam atkarīgi no Krievijas elektrības, kā šobrīd mocās daudzas citas valstis.
Arī, pieņemsim, Moldova cenšas gūt savu neatkarību un cīnās tiešām par savu brīvību un ceļu uz Eiropas Savienību,” pauž Siliņa.
Viņa uzskata, ka vispirms ir jāsaņem novērtējums, lai teiktu, ka OIK bija nelikumīgs. To, ka bijuši daudz krāpnieku un sistēma bijusi nepilnīga, Siliņa atzīst. “Valsts cenšas atgūt no šiem krāpniekiem iztērēto OIK naudu,” pauž Ministru prezidente.
Siliņa stāsta, ka Klimata un enerģētikas ministrija meklē risinājumus, kā vairāk iekļaut zaļo enerģiju. Tad arī būšot zemākas cenas kopumā.
“Tas, kas ir jāsaprot – jo vairāk mēs paši spējam saražot enerģiju Latvijā, jo mums ir lielāka konkurence un mums ir lētākas cenas. Iepriekš mēs visu pirkām no Krievijas, un viņi mums varēja diktēt savus noteikumus,” stāsta Ministru prezidente.
Jau ziņots, ka par OIK krāpšanos uzsākts kriminālprocess pret diviem bijušajiem SIA “Rīgas enerģija” valdes locekļiem. Viņi ir apsūdzēti par mēģinājumu ar viltu iegūt tiesības nodot elektroenerģiju OIK ietvaros.