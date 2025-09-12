Siliņa: OIK nav atzīts par nelikumīgu, tas palīdzējis Latvijai kļūt neatkarīgai no Krievijas 59

LA.LV
13:04, 12. septembris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Dienas personība” Evika Siliņa, Ministru prezidente (JV), uzávěr, ka OIK sistēma, lai arī nepilnīga un izmantota krāpnieciskiem nolūkiem, bijusi būtiska Latvijas neatkarības ceļā no Krievijas gāzes un elektrības.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

“Nekur nav pateikts, ka OIK ir bijis nelikumīgs. Pateicoties tam, ka Eiropa ir ieviesusi šādas zaļās prasības, Latvija varēja iegūt savu neatkarību no Krievijas. Mēs šobrīd neesam atkarīgi no Krievijas gāzes, mēs neesam atkarīgi no Krievijas elektrības, kā šobrīd mocās daudzas citas valstis.
Arī, pieņemsim, Moldova cenšas gūt savu neatkarību un cīnās tiešām par savu brīvību un ceļu uz Eiropas Savienību,” pauž Siliņa.

Viņa uzskata, ka vispirms ir jāsaņem novērtējums, lai teiktu, ka OIK bija nelikumīgs. To, ka bijuši daudz krāpnieku un sistēma bijusi nepilnīga, Siliņa atzīst. “Valsts cenšas atgūt no šiem krāpniekiem iztērēto OIK naudu,” pauž Ministru prezidente.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks

Siliņa stāsta, ka Klimata un enerģētikas ministrija meklē risinājumus, kā vairāk iekļaut zaļo enerģiju. Tad arī būšot zemākas cenas kopumā.

“Tas, kas ir jāsaprot – jo vairāk mēs paši spējam saražot enerģiju Latvijā, jo mums ir lielāka konkurence un mums ir lētākas cenas. Iepriekš mēs visu pirkām no Krievijas, un viņi mums varēja diktēt savus noteikumus,” stāsta Ministru prezidente.

Jau ziņots, ka par OIK krāpšanos uzsākts kriminālprocess pret diviem bijušajiem SIA “Rīgas enerģija” valdes locekļiem. Viņi ir apsūdzēti par mēģinājumu ar viltu iegūt tiesības nodot elektroenerģiju OIK ietvaros.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Valstij ir jāatbild tieši tāpat kā “cilvēkam parastajam” par likuma pārkāpšanu,” Vārpiņš par OIK atgūšanu
TV24
“Ārkārtīgi interesanti, kā tas beigsies,” uzņēmuma “Metalekspo” izpilddirektors par OIK atgūšanu
TV24
Milzīga sabiedrības interese par OIK atgūšanu – advokāti gatavi proaktīvai cīņai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.