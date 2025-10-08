Trešdienas laika prognoze ir iepriecinoša 0
Trešdien Latvijā būs saulains un silts laiks, bet Kurzemē, sākot no rietumiem, debesis apmāksies un līs.
Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, dažviet piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē.
No rīta vietām saglabāsies migla. Dienas gaitā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem.
Rīgā gaidāma saulaina diena, bez nokrišņiem. Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +15..+16 grādiem.
No rietumiem tuvojas atmosfēras fronte, kas saistīta ar ciklonu Arktikā. Gaisa spiediens Latvijā 1019-1024 hektopaskāli jūras līmenī.