5 frāzes, ko parasti saka cilvēki, kad uzzina, ka viņi mirs
Ikviens no mums zina, ka dzīve reiz beigsies, taču brīdī, kad ārsts paziņo par neārstējamu slimību, sajūtas ir pavisam citas. Reakcijas var būt visdažādākās – no klusuma un neticības līdz straujai vēlmei sakārtot visas lietas. Metro ziņo, ka pēdējo gadu pētījumi un paliatīvās aprūpes speciālistu novērojumi rāda: noteiktas domas un frāzes atkārtojas pārsteidzoši bieži.
Zinot, ko cilvēki mēdz teikt savās pēdējās nedēļās un mēnešos, mēs varam labāk saprast, kā atbalstīt tuviniekus, ja pienāk brīdis, kad jāsamierinās ar neizbēgamo.
Lūk, piecas visraksturīgākās frāzes, ko cilvēki saka, kad uzzina, ka viņu dzīve tuvojas noslēgumam!
Cik ilgi man vēl atlicis?
Kad cilvēks uzzina par neārstējamu slimību, pirmais jautājums bieži ir par laiku – vai pietiks dienu, lai piedzīvotu vēl kādu nozīmīgu notikumu, satiktu mazbērnu vai nosvinētu Ziemassvētkus kopā ar ģimeni.
Šāda vēlme “noķert” svarīgus mirkļus ir dabiska, tomēr ārsti uzsver: precīzu prognozi sniegt ir gandrīz neiespējami, un tā var radīt vilšanos. Ja dzīves ceļš izrādās īsāks par solīto, cilvēks jūtas apkrāpts, bet, ja garāks – var rasties sajūta, ka kaut kas nav bijis pareizi.
Tāpēc mediķi iesaka nemēģināt skaitīt atlikušo laiku, bet gan pievērsties šodienai: pavadīt to ar mīļajiem, piepildīt sen lolotus sapņus un baudīt katru brīdi, kas dots.