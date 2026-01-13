Foto: Zane Bitere/Edijs Pālens/LETA

"Es braucu pie viņas uz slimnīcu katru dienu," Noras Ikstenas māsa pastāsta par rakstnieces pēdējiem dzīves mēnešiem

9:05, 13. janvāris 2026
Pirms pāris dienām, sestdien, 10. janvārī, Rīgas krematorijā tuvinieki un mīļie atvadījās no izcilās latviešu rakstnieces Noras Ikstenas.

Viņa mūžībā devās 4. janvāra rītā, tikai 56 gadu vecumā. Noras māsa Indra “Privātajai dzīvei” pastāsta nedaudz par māsas pēdējiem dzīves mēnešiem.

Pirms trim gadiem rakstniece Noras Ikstenas dzīvība jau bija apdraudēta, tomēr pateicoties mediķu rūpēm un ģimenes atbalstam, viņai izdevās atgriezties pie veselības, Nora atkal apmeklēja publiskus pasākumus, priecēja lasītājus un paspēja pat izdot divus darbus – Ūdens mirdzēšana” un “Jōna”.

Taču pērn viss atkal sagriezās kājām gaisā un Nora pavisam pazuda no sabiedrības acīm. To, kas notika aiz aizvērtām durvīm, zināja vien ģimene un tuvākie. Rakstnieces māsa Indra Vilipsone stāsta: “Es ticu, ka Norai tagad ir vieglāk…

Pēdējie četri mēneši viņai bija vissmagākie. Nora bija vairākās slimnīcās, arī intensīvās terapijas nodaļā.

Kopā ar vēl dažiem tuviem draugiem braucu pie viņas katru dienu. Bija iesaistīti labākie ārsti. Cerēju, ka notiks brīnums, taču mēs nespējām viņai palīdzēt. Traģiski…

Pēdējās trīs nedēļas Nora pavadīja aprūpes namā “Vecbebri”, jo viņai bija nepieciešama profesionāla aprūpe. Tik lielu personāla mīlestību, kāda bija pret Noru, es nebiju redzējusi.”

Noras Ikstenas bēres
