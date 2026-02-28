Sergejs Lavrovs
Foto. Scanpix/The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service via AP

Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas 0

LA.LV
15:59, 28. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Čehijas ārlietu ministrs Petrs Macinka ANO Ģenerālās asamblejas sēdē tieši Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam publiski pauda tā saukto “neērto patiesību”, kas Maskavā līdz šim tiekot noklusēta.

Zīmīgi, ka jaunā Čehijas valdība netiek uzskatīta par īpaši Ukrainai simpatizējošu, tomēr tas netraucēja Macinkam nākt klajā ar negaidīti asu un tiešu uzrunu, ziņo Dialog.ua.

ANO tribīnē čehu diplomāts faktiski pateica to, par ko Krievijas varas aprindās izvairās runāt: Krievijas karš pret Ukrainu ir nonācis strupceļā, bet Kremļa sākotnēji izvirzītie mērķi kļūst arvien tālāki no realitātes.

Savā runā Macinka izmantoja skarbus un atklātus formulējumus, kas Maskavai bija īpaši nepatīkami.

Īpašs uzsvars tika likts uz jautājumu, no kura Krievijas amatpersonas izvairās jau ceturto gadu.

Čehijas ministrs publiski vaicāja, kā tieši Kremlis iztēlojas savu “uzvaru” — cik nopostītu pilsētu un cik cilvēku dzīvību Krievija uzskata par pieņemamu cenu.

Macinka pievērsās arī vienam no galvenajiem Maskavas argumentiem — drošībai. Viņš tieši jautāja, vai Krievija kara gados patiešām ir kļuvusi drošāka. Pēc ministra teiktā, atbilde esot acīmredzama: starptautiskā izolācija ir pieaugusi, uzticēšanās ir sagrauta, bet stabilitātes kļuvis mazāk.

Šis vērtējums izskanēja kā ass diplomātisks spriedums Krievijas ārpolitikai.

