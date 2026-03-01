Foto: Evija Trifanova/LETA

Analītiķi brīdina: Uzbrukumi Irānai var izraisīt globālu degvielas cenu “eksploziju” 0

5:15, 1. marts 2026
Karš Irānā var izraisīt benzīna cenu kāpumu, un, kā prognozē analītiķi, tas var sasniegt tādu līmeni, kāds tika fiksēts pirms Covid-19 pandēmijas.

Kā raksta izdevums The Times, ja ASV un Izraēlas uzbrukumi Irānai traucēs naftas tirgu darbību, naftas un degvielas cenas pieaugs.

Kāda būs naftas un benzīna cena, kļūs skaidrs svētdienas vēlā vakarā, kad Ņujorkā atvērsies fjūčeru tirgus. Par galveno riska faktoru analītiķi uzskata uzbrukumu ietekmi uz jūras naftas transportēšanas maršrutiem.

Tomēr šīs sekas varētu mazināt Naftas eksportētājvalstu organizācijas lēmums palielināt ieguvi, ja šāds lēmums tiks pieņemts svētdien paredzētajā sanāksmē.

Nemieri un bombardēšana Tuvajos Austrumos neapšaubāmi kļūs par katalizatoru globālās naftas piegādes traucējumiem, kas neizbēgami izraisīs cenu pieaugumu. Tāpēc autovadītājiem jābūt piesardzīgiem — tuvāko 10–12 dienu laikā degvielas uzpildes stacijās varam piedzīvot rekordaugstas cenas.

Kā atgādina izdevums, īpašas bažas rada iespējamā naftas tankkuģu satiksmes bloķēšana Ormuzas šaurumā. Pa šo maršrutu tiek pārvadāta aptuveni piektā daļa visas pasaules naftas kravu.

Daži uzņēmumi paziņojuši, ka piegādes caur šaurumu jau ir apturētas. Analītiķi arī norāda, ka naftas tankkuģu kapteiņi no Irānas armijas saņēmuši ziņojumus par šauruma blokādi.

Tomēr jūras satiksmes novērošanas dati liecina, ka atsevišķu kuģu kustība joprojām turpinās.

