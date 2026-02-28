Freids brīdināja: ar šiem trim cilvēku tipiem labāk nerunāt – viņi nemanot sagrauj psihi 0
Zigmunds Freids bija tiešs un ass. Viņš neticēja tukšiem vārdiem un cilvēku attiecības analizēja kā ķirurgs – precīzi, bez liekām emocijām. Psihoanalīzes tēvs uzskatīja, ka daudzi mūsu iekšējie konflikti nerodas mūsos pašos, bet gan cilvēkos, kuriem ļaujam būt pārāk tuvu.
Viņš brīdināja: ir trīs cilvēku tipi, ar kuriem regulāra saziņa var nemanāmi sagraut pašapziņu, izsūkt enerģiju un padarīt dzīvi smagāku. Un bīstamākais – tie bieži vien ir draugi, radi vai pat partneri.