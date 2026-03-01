Vai varat iedomāties situāciju, ka sapņa piepildījums pārvēršas vienā lielā murgā? Tieši tā noticis mūsu lasītājam Emīlam, kurš pat nojaust nevarēja, ka, iegādājoties motociklu Lietuvā, viņu sagaida cīņa pret vējdzirnavām ar tiesībsargājošajām iestādēm Latvijā.
“Izlēmu piepildīt sapni un iegādāties motociklu. Atradu piedāvājumu Lietuvas portālā autoplius.lt. Sazinājos ar īpašnieku, vienojāmies par cenu un devos uz Druskininkiem. Daudzi teiks, ka pats vainīgs, nav ko pirkt no Lietuvas, būs ieberziens, bet situācija nebija tipiska. Pārdevējs neradīja nekādas šaubas: darījums notika viņa ofisā, viņš ļāva nofotografēt savu ID karti. Lai nedaudz “nokaulētu” cenu, vienojāmies, ka daļu summas samaksāšu skaidrā naudā, bet lielāko daļu – ar bankas pārskaitījumu uz viņa “Swedbank” kontu. Digitālās pārbaudes (CarVertical, Lietuvas reģistri) rādīja, ka viss ir kārtībā. Tā kā bija sestdienas pusdiena un vietējā CSDD nodaļa bija ciet, sastādījām pirkšanas-pārdošanas līgumu, un ar jauno braucamo devos uz Latviju,” situāciju ieskicē motocikļa īpašnieks.
Tomēr pirmdien CSDD agregātu numuru salīdzināšanā atklājās murgs – VIN numura pēdējiem cipariem veiktas manipulācijas, ko ar neapbruņotu aci pamanīt bija neiespējami. CSDD darbinieki esot sazinājušies ar Valsts policiju, lūdzot padomu, ko darīt. Policija aizliedza motociklu reģistrēt, un tas tika aizturēts.
“Svarīgākais moments:
Tālāk sākās Latvijas tiesībsargājošo iestāžu “ātrums”. Es negaidīju brīnumus, bet rīkojos aktīvi: jūnijā un jūlijā regulāri sazinājos ar policiju. Atbildes bija tukšas un formālas, nekāda progresa. Augustā interesējos atkal – saņēmu kārtējo atrunu par “atvaļinājumu laiku”. Eksperti un inspektori atpūšas, kamēr mans motocikls zem klajas debess krāj rūsu un lāstekas,” stāsta cietušais.
Oktobrī Emīls ar jurista palīdzību sazinājās arī ar prokuratūru, cerot lietu “iekustināt”. Tomēr atbilde no prokurora nebija tāda, kā cerēts – viss notiekot “pareizi” un “procesuāli”.
Kad pēc pieciem mēnešiem inspektore sāka interesēties, viņš nodomājis, ka beidzot sāk kaut kas notikt. Bet atbilde joprojām bijusi viena: “Notiek pirmstiesas izmeklēšana”.
Šomēnes, februārī, aprit deviņi mēneši, kopš Emīls palicis bez nopirktā motocikla, bet bankai kredīts joprojām jāmaksā. “Nav ne moto, ne naudas,” teic cietušais.
jautā cietušais.
Viņam tika izskaidrots, ka ir trīs iespējamie varianti šajā gadījumā:
1. Ja policijas eksperts oriģinālo VIN numuru nespēj noteikt, tad motociklu nodod atpakaļ Emīla īpašumā, bet ar liegumu to reģistrēt Latvijā;
2. Motociklu nodod atpakaļ Emīla īpašumā, un to var reģistrēt;
3. Motocikls tiek konfiscēts.
Situācija nav laba – par braucamo kredīts ir paņemts, bet divos no trim variantiem to nav iespējams reģistrēt, un viens no bankas nosacījumiem šāda tipa kredītiem ir tas, ka transportlīdzeklis 60 dienu laikā ir jāreģistrē. Šajā ziņā gan banka ir nākusi Emīlam pretī, šo termiņu pagarinot.
Juristi viņam pateikuši, ka vienīgais, ko viņš var darīt, ir sagaidīt lēmumu un tad caur tiesu piedzīt līdzekļus no pārdevēja. Tomēr tas ir ilgi un dārgi.
Noskaidrots, ka objekts izsludināts meklēšanā ārvalstīs
Kā situāciju skaidro Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Rūta Strautniece,
Jautāta par to, cik ilgā termiņā ir jāizpilda VIN ekspertīzes veikšana, Strautniece informē: “Reljefu identifikācijas zīmju izpētes ekspertīzes izpildes termiņš ir līdz 2 nedēļām, bet ja tiesu eksperts, kuram uzdota ekspertīze vai apskate, ekspertīzes izpildes termiņa laikā atrodas komandējumā vai citā attaisnotā prombūtnē, termiņu pagarina par prombūtnē esošo darba dienu skaitu iekšējo noteikumu noteiktajā kārtībā. Tāpat izpildes termiņu var noteikt garāku, ja pastāv citi objektīvie iemesli, kas uzskaitīti Valsts tiesu ekspertīžu biroja mājaslapā. Ņemot vērā minēto, precīzi noteikt ekspertīzes izpildes termiņu nav iespējams.”
Informējot Emīlu par policijas atbildi, jautāju viņam, vai ir saņēmis šo informācijas atjauninājumu, ka viņa iegādātais transportlīdzeklis ir meklēšanā ārvalstīs, viņš atbild, ka policija par jaunumiem viņu nav informējusi. Tāpat viņš jau paredzēja, ka policijas atbilde sastāvēs no vārdiem “joprojām notiek pirmstiesas izmeklēšana”.
Visa atbildība uz pircēja pleciem
Sazinājos arī ar banku, kurā Emīls ņēma kredītu, lai iegādātos motociklu. AS “Bigbank” Latvijas filiāles vadītājs Edgars Surgofts skaidro: “Noformējot patēriņa kredītu transportlīdzekļa iegādei, konkrētais transportlīdzeklis netiek ieķīlāts bankā. Tas nozīmē, ka banka kredīta izsniegšanas brīdī nav iesaistīta transportlīdzekļa izvēlē un tai nav informācijas par konkrēto pirkuma objektu. Līdz ar to visi ar transportlīdzekļa iegādi saistītie riski – tostarp par tā izcelsmi, tehnisko stāvokli, dokumentu atbilstību un identifikācijas numura (VIN) korektumu – gulstas uz paša pircēja atbildību.”
“Vienlaikus banka vienmēr aicina klientus rūpīgi izvērtēt transportlīdzekļa izcelsmi un dokumentāciju pirms pirkuma, īpaši gadījumos, kad darījums tiek slēgts ārvalstīs, lai mazinātu iespējamos riskus,” teic Surgofts.