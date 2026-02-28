“Domāju – varbūt iet mājās un skatīties TV?” Sieviete, apmeklējot “Zelta mikrofona” ceremoniju, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu 0
Ventspils Olimpiskajā centrā šodien notiek Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” apbalvošanas ceremonija. Šogad balvas tiks pasniegtas 20 nominācijās, savukārt nominācijā “Gada albums” laureāts tiks noteikts papildu balsojumā. Balvu “Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā” šogad saņems postfolkloras grupa “Iļģi”.
Taču, neiztikt arī bez starpgadījumiem. Kāda sieviete, kas izlēmusi “Zelta mikrofonu” apmeklēt klātienē, sociālajā tīklā “Threads” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, atklājot, ka uz vietas Ventspils Olimpiskajā centrā dzirdamība esot visai slikta.
Viņa raksta: “D sektors 6.rinda pa labi —> priecājamies par fantastiski skaisto skatuvi un ceremonijas vadītājām. Un viss. Jo skaņa līdz šejienei neatnāk normālā kvalitātē- dziesmu vārdus var knapi izšķirt. Mamma man čukst: ”Es nesapratu ne vārda no Normunda Rutuļa un Apvedceļa.” Piekrītoši māju, jo nesapratu arī pārējos. Domāju- varbūt iet mājās un skatīties TV- vismaz varēs dzirdēt ko dzied. Mana šī gada Q1 vilšanās.”
Netrūkst arī tādu cilvēku, kas “Zelta mikrofonu” vēro pie televīzijas ekrāniem. Vairāki cilvēki dalījušies savos novērojumos.
Piemēram, Vita Baļčunaite sociālajos tīklos raksta: “Vai tikai man vienai ļoti gribētos, lai “Zelta Mikrofonu” no jauna vadītu Fredis?” Komentāros kāda cita sieviete norādījusi, ka arī viņa vēlētos, lai to vada Fredis jeb Andris Freidenfelds: “Pēdējais normālais Zelta Mikrofons bija tad, kad to vadīja Fredis. Nu vēl ar K.Breidaks ar M.Dauguli bija ok. Bet nezinu kas vairāk pie vainas – vadītāji vai viņu tekstu rakstītāji. Nav ne smieklīgi, ne interesanti.”
Vēl kāds ir neizpratnē, kāpēc “Zelta mikrofons” šogad sākās tik agri: “Zelta mikrofons 16:30? Bērnu ballīte?”
Šogad balvai iesniegti 315 pieteikumi – 140 albumi, 57 dziesmas, 74 videoklipi, 38 debijas albumi un seši koncertieraksti video formātā.
Džeza, fanka vai soulmūzikas albuma kategorijā nominēti grupa “Lupa” un “Sinfonietta Rīga” ar albumu “1982”, Miķelis Dzenuška un “Uzvaras bulvāris” ar albumu “Latvijas zivis”, Kārlis Auziņš Double Trio ar albumu “Equilibrium Suite”, grupa “Eklektika” ar albumu “Encounters”, kā arī Jānis Fedotovs ar albumu “Baryon Acoustic Oscillation”.
Elektroniskās vai deju mūzikas albuma kategorijā nominēti “Woodpecker Öö” ar albumu “I’ll Make You Cry”, “Taran & Lomov” ar albumu “Riga Bay EP”, “Eiii” ar albumu “Refractions”, “Butterfly d’Effect” ar albumu “Expectations”, kā arī Toms Auniņš ar albumu “Traktopera”.
Hiphopa mūzikas albuma kategorijā nominēti “Viņa” ar albumu “Problēmbērns”, “Prospekti” ar albumu “Biļete uz vienu galu”, Ods ar albumu “Tavai zināšanai man viss ir labi”, “Pionieris” ar albumu “Johatsu”, kā arī “Sudrabu sirds” un Ozols ar albumu “Dubultslazds”.
Indie vai alternatīvās mūzikas albuma kategorijā nominēti Keitija Bārbale ar albumu “Mazāk nekā trīs”, grupa “Alejas” ar albumu “Ardievu, ledus laikmet!”, “Stūrī Zēvele” ar albumu “Arlabunakti”, “Jaunība” ar albumu “Daži racionāli apsvērumi”, kā arī “Juuk” ar albumu “Tulkojumi”.
Starpžanru vai instrumentālās mūzikas albuma kategorijā nominēti Pauls Busulis, Intars Busulis un Andris Keišs ar albumu “Šekspīrs. Soneti”, Jēkabs Jančevskis un koris “Zeme, kas dzied” diriģenta Jurģa Cābuļa vadībā ar albumu “Zeme, kas dzied”, Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Duglass Bostoks, Liene Andreta Kalnciema un Liepājas Simfoniskais orķestris ar albumu “Gratitude”, Daumants Kalniņš un Latvijas Radio kora solisti ar albumu “Tu stipru mani sauc”, kā arī grupa “Aģentūra” ar albumu “Pārpratums”.
Tradicionālās popmūzikas albuma kategorijā nominēti Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hansa Anteheda grupa ar albumu “Abpusēji”, Sandris Sproģis ar albumu “Savīt laiku mūzikā”, Guntars Račs ar albumu “Uzplaukt”, Edvards Strazdiņš ar albumu “Uz Tukumu pēc smukuma”, kā arī grupa “Sestā jūdze” ar albumu “Izsapņotā pasaule”.
Mūzikas albuma bērniem kategorijā nominēti Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa un Sofija Timma ar albumu “Ričijs Rū pilsētā”, Ilona Berga un Igors Elksniņš ar albumu “Ilonas Bergas bērnu dziesmas un kustību rotaļas”, “Tutas lietas” un Laura Polence ar albumu “Nevar vairāk sagaidīt”, “Ukulele”, Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Raimonds Petrauskis, Ernests Mediņš un Oskars Petrauskis ar albumu “To, kas jauks, liec aiz auss”, kā arī Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī mažors” ar albumu “Man ir ģimene”.
Popmūzikas albuma kategorijā nominēti “Raum” ar albumu “Dns”, grupa “Prāta vētra” ar albumu “Pūķa lietošanas instrukcija”, Patrisha ar albumu “Periodi”, “Sudden Lights” ar albumu “Īsas vasaras, garas ziemas”, kā arī Elizabete Gaile ar albumu “Bez atvadām uz Miera ielas”.
Roka vai metāla mūzikas albuma kategorijā nominēti “Depustūtes” ar albumu “Necepies, aizrijies”, “Pienvedēja piedzīvojumi” ar albumu “Bezmiegs”, “Bēdu brāļi” ar albumu “Lauskas”, “Skyforger” ar albumu “Teikas”, kā arī “Martas asinis” ar albumu “7”.
Tautas vai pasaules mūzikas albuma kategorijā nominēti “The Baltic Sisters” ar albumu “Värav / Vārti / Vartai”, “Kaktu balles muzikanti” ar albumu “Ieviņas un vijole”, Arta Jēkabsone ar albumu “Dziesmu kamoliņš”, folkloras kopa “Grodi” ar albumu “Sudrabu smeldama”, kā arī dažādi izpildītāji ar albumu “Sviests 11”.
Klasiskās vai vokālās mūzikas albuma kategorijā nominēti Arta Arnicāne ar albumu “Jānis Mediņš. 24 dainas”, Ilona Meija, Magdalēna Geka un Iveta Cālīte ar albumu “Vilnis Šmīdbergs. Kamermūzika”, “Trio Baltia” ar albumu “Trio Baltia. Baltie putni”, Reinis Zariņš, Liepājas Simfoniskais orķestris un Kaspars Ādamsons ar albumu “Jānis Mediņš. Klaviermūzika”, kā arī Liepājas Simfoniskais orķestris, Guntis Kuzma un Kristians Lindbergs ar albumu “Andris Dzenītis. Simfonijas Nr. 1 un Nr. 2”.
Debijas kategorijā nominēti Emilija ar albumu “Tintes stāsts”, grupa “Pidari” ar albumu “Dzīve ir skaista”, Antuanete ar albumu “Stigma”, grupa “Eklektika” ar albumu “Encounters”, kā arī “Atvara” ar albumu “Vol. 1. Vai dzirdi, kā brūces dzīst”.
Videoklipa kategorijā nominēti grupa “Prāta vētra” ar videoklipu “Gribēju būt rokstārs”, Evija Vēbere x “E.V.” ar videoklipu “Ir par maz”, “Carnival Youth” un Evija Vēbere ar videoklipu “Labākā doma pasaulē”, “Tikasha Sakama” ar videoklipu “#010126 Coda”, kā arī Fiņķis ar videoklipu “Baudam!”.
Dziesmas kategorijā nominētas grupas “Alejas” dziesma “Sirds DJ II”, “Sudden Lights” dziesma “Lai tev apnīk skumt”, “Carnival Youth” un Evijas Vēberes dziesma “Labākā doma pasaulē”, grupas “Astro’n’out” dziesma “Mūc”, kā arī Fiņķa dziesma “Baudam!”.
Albuma dizaina kategorijā nominēti “Skyforger” ar albumu “Teikas”, “Juuk” ar albumu “Tulkojumi”, folkloras kopa “Grodi” ar albumu “Sudrabu smeldama”, Aija Alsiņa ar albumu “Lightkeeper”, kā arī grupa “Prāta vētra” ar albumu “Pūķa lietošanas instrukcija”.
Koncertieraksta video kategorijā nominēti “Stūrī Zēvele” ar koncertierakstu “Arlabunakti”, Guntars Račs ar koncertierakstu “Lielais dzimšanas dienas koncerts”, “R.A.P.” un Igo ar koncertierakstu “Dzīve bez apstājas”, grupa “Prāta vētra” ar koncertierakstu “Pirmās dienas tūres koncerts Mežaparkā”, kā arī “Sudrabu sirds” un Ozols ar koncertierakstu “Dubultslazds. Palladium Live (1. daļa)”.