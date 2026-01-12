Foto: Ekrānuzņēmums no reklāmas, Canva

TESTS. Iedzer Fanta, būs… Vai vari pabeigt leģendāro reklāmu saukļus, kas daudziem iesēdušies atmiņā uz mūžu? 0

kokteilis.lv

Dažkārt reklāmu saukļi mēdz būt tik lipīgi, ka pietiek dzirdēt tos vienu vienīgu reizi, lai tie paliktu galvā uz mūžu.

Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Šajā testā tev būs jāievieto trūkstošais vārds leģendāros reklāmu saukļos, kas savulaik skanējuši televizoros un radio. Daži no tiem dzirdami vēl joprojām.

Gatavs?

Redbull ceļ ...

1 no 10
“Tas ir nehigiēniski un pretīgi!” Suņu privilēģijas pārtikas veikalos pamatīgi sadusmo sabiedrību
Ukrainas kaujas laukā parādījušies “slepenie” tanki – Krievi izdomājuši jaunu taktiku
“Veica apdzīšanu un saslīdēja.” Liecinieki atklāj, kas notika liktenīgajā avārijas brīdī uz Ventspils šosejas
Kokteilis
“Pirmo reizi mūžā…” Pieredzējušie ziņu moderatori Tālis Eipurs un Arta Skuja pēkšņi atlaisti no darba 360TV
Sagatavojaties laikus! Latvijai tuvojas bargs sals no Sibīrijas
TESTS. Iedzer Fanta, būs… Vai vari pabeigt leģendāro reklāmu saukļus, kas daudziem iesēdušies atmiņā uz mūžu?
Kokteilis
“Es braucu pie viņas uz slimnīcu katru dienu,” Noras Ikstenas māsa pastāsta par rakstnieces pēdējiem dzīves mēnešiem
No sagrauztiem vadiem līdz bojātam salonam – grauzēji aukstajā laikā var nodarīt ievērojamus zaudējumus tavam auto
RAKSTA REDAKTORS
“Šī iemesla dēļ man VID bija jāatdod 12 000 eiro!” Līga atklāj, ka jūtas apkrāpta no valsts puses
Kokteilis
VIDEO. “Pedofils, izvarotājs un sliktākais cilvēks pasaulē,” Holivudas superzvaigzne Rufalo Trampam velta skarbus vārdus
TV24
“Igauņiem īpaši labi izdodas pārdot savu projektu.” Dzelme atklāj galveno risku “Rail Baltica” īstenošanā
Kokteilis
Gribēja reklāmu, dabūja šķiršanos: restorāna publicētais “TikTok” video izjauc vīrieša laulību
Pirmo reizi šajā ziemā! Bergšteins publicē tikko Latvijā sasniegtos meteoroloģiskos rekordus
ANO ārkārtas sēdē ASV asi nosoda Krievijas uzbrukumus Ukrainai un runā par kara eskalāciju
Viedoklis
Armands Puče: Lelde Dreimane ir tik gudra, ka nemelo – bet šo un to noklusē…
Neesam nemaz tik nabagi: Latvijā reģistrēts rekordliels jauno auto skaits – kas topā latviešiem?
Saulīte izlīdīs no mākoņiem, bet sals neatkāpsies – laika prognoze otrdienai
“Aizsargājam to, kas ir uz spēles!” Trampa draudi Grenlandei satricina NATO pamatus
“90% no ienākumiem aiziet pārtikā, tās cenas ir kosmosā!” Latviešu ģimenes parāda biedējošu realitāti, kurā dzīvojam
TV24
“Grenlandes jautājums ir nozīmīgs un sāpīgs,” Politikas pētniece brīdina par Trampa bīstamo politiku
Kokteilis
Intelekts un gaume ir metusi līkumu… Kādas “slavenības” apsveikums Maestro svētkos liek nepatikā novērsties
Bojā gājis bijušais Salaspils novada domes deputāts, LTV atklāj traģiskās avārijas detaļas
Krista Draveniece: Bērnam jādur pašam! Kādus absurdus vēl atklāsim Rīgas skolās?
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām
VIDEO. “Cilvēki ir pretīgi!” Lietuvu pāršalc sašutums, ieraugot šo netīšām nofilmēto vardarbību
Elektrošoks Baltijā: elektrības cena Latvijā nedēļas laikā uzlec divkārt un sasniedz rekordus
Kokteilis
Margarita regulāri sūtīja naudu, pat aizbrauca uz Kazahstānu, bet pateicības vietā saņem “scēnas” un asaras
Vairs nekādu morālu robežu: Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi diviem civilajiem kuģiem