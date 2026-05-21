“Es jums pateikšu…” Horenam Stalbem ir viedoklis par to, kāpēc tik daudz jaunu cilvēku saslimst ar vēzi 0
“Tikko pabiju Gaiļezera Onkoloģijas centrā, un, ziniet, es esmu šokā. Tik daudz jaunu cilvēku, jaunu, skaistu sieviešu, kuras saslimušas ar vēzi. Tāds skaits vēl nekad nav Latvijā bijis, un tas ir vienkārši sviests, kas pasaulē notiek. Un es jums pateikšu, kāpēc tas notiek,” video, kas publicēts platformā “TikTok”, saka mūziķis Horens Stalbe.
Pirmais iemesls, pēc viņa domām, ir tas, ka mēs ēdam mēslus un modificētu pārtiku. Otrkārt, viņš vērš uzmanību uz elektriskajiem skūteriem, kas, pēc viņa teiktā, var ietekmēt mūsu veselības stāvokli.
Viņš salīdzina elektriskos skūterus ar rentgena telpu: “Jūs stādāties priekšā, uz kāda akumulatora jūs sēžat, ja jums ir elektriskā automašīna? Mums apkārt ir datori, telefoni, visur ir radioviļņi un visi pārējie viļņi…”
Tāpat viņš vērš uzmmanību uz to, ka cilvēki, kuri strādā rentgena kabinetā, saņem papildu piemaksu par to, ka viņi tur strādā, viņiem ir speciāls apģērbs, bet mēs to vienkārši visu labprātīgi lietojam.
Lūdzam ņemt vērā, ka šajā materiālā minētie izteikumi un pieņēmumi par onkoloģisko saslimšanu cēloņiem ir uzskatāmi vienīgi par autora personīgo viedokli.