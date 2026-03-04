Likumi valstī mainās, ir sarežģīti aprakstīti un, ja vien kabatā nav jurista diploms, lielākā daļa no mums tos neizprot un tas ir pilnīgi normāli, līdz nepieciešams veikt kādu darījumu un tad tas var maksāt bargu naudu.
Ja esi ieplānojis pārdot savu īpašumu, tajā jābūt deklarētam. Bet velns slēpjas detaļās – deklarētam jābūt 12 mēnešus pēdējo 60 mēnešu laikā un mums ir uzrakstījusi kāda lasītāja Sarmīte, kur norāda, ka šī detaļa arī viņas darījumu pārvērta murgā, jo nu VID bija jāsamaksā branga summa.
Vairāk kā 30 gadus manā īpašumā bija dzīvoklis, kuru izlēmu pārdot. Tas ir vienīgais dzīvoklis, ko jebkad kādreiz esmu pārdevusi. Esmu tur bijusi pierakstīta vairāk kā 15 gadus pēc kārtas, bet tieši pēdējos 12 mēnešus nesanāca, pietrūka 3 mēneši, jo pirms tam nekur neatradu skaidrojumus par pēdējiem mēnešiem.
Es taču būtu tos 3 mēnešus pagaidījusi. Jūtos kā tāda valsts noziedzniece. Kā var tik latviski nepareizi, nesakarīgi skaidrojumi būt.
Sarmīte norāda.
Iepriekš jau vēstījām par līdzīgu stāstu, kuru izlasot arī Sarmīte izlēma padalīties publiski savā sāpē. Stāsts ir par Līgu, kura tieši šī paša iemesla dēļ pazaudēja 12 000 eiro.
Kopš 2003. gada Līgas īpašumā bija divistabu dzīvoklis Zasulauka rajonā. Gāja laiks, bērni izauga un nācās domāt par jaunu mājvietu. “Kopā ar vīru nopirkām otru dzīvokli Mežciemā, bet vecajā palika dzīvot meita ar ģimeni. Tad nāca Covid-19 laiks, kas lika padomāt par dzīvesvietas maiņu prom no Rīgas. Tika pieņemts lēmums abus dzīvokļus pārdot un būvēt māju,” Līga atceras.
Mežciema dzīvokli pārdeva pirmo un paši dzīvoja īrētos dzīvokļos. Iegādājās zemi, kur plānoja būvēt māju.
Lai gan iepriekš biju VID mājas lapā iepazinusies ar situācijām, kuras paši bija minējuši saistībā ar kapitāla nodokļa maksāšanas gadījumiem, tomēr kā izrādījās – ne līdz galam visu sapratu. VID mājas lapā bija publicēts, ka īpašniekam jābūt deklarētam īpašumā vismaz 12 mēnešus 5 gadu laikā,
Es īpašumā biju deklarēta 12 gadus! Diemžēl, kā izrādījās, fakts, ka esi deklarēts, attiecas tikai uz pēdējiem 60 mēnešiem, kas ir pirms īpašuma pārdošanas.
Sarakste ar VID bija pilnīgi nesekmīga un es automātiski tiku ielikta to pilsoņu pulciņā, kas to vien dara, kā pērk un pārdod dzīvokļus, cenšoties “uzvārīties”.
Nevienu neinteresēja, ka visa nauda tiek ieguldīta jaunajā dzīves vietā un lai varētu mājai ielikt logus, piespiedu kārtā nācās ņemt kredītu, jo
logu nauda aizgāja valsts aizsardzībai un citām “nopietnām” lietām. Kopumā mans bēdu stāsts par ārprātīgo birokrātiju, neiedziļināšanos situācijā!” Līga drosmīgi atklāj, ka tolaik rakstīja arī VID vadītājai.
Pats interesantākais, ka pusgadu vēlāk viņa pamanīja, ka VID mājas lapā skaidrojums ir izlabots un precizēts ar nepārprotamu piebildi par deklarēšanos tieši pēdējo 60 mēnešu laikā, kad tas ir tavā īpašumā.
“Papildus piebildīšu, ka pēc šāda atgadījumā ir totāls riebums pret šo uzpūsto sistēmu, kas kā milzīgs simtkājis aprij visu cilvēcisko, barojot milzīgo ierēdņu aparātu. Un neviļus rodas iespaids, ka likumi speciāli tiek rakstīti tieši šādā veidā – lai pēc iespējas vairāk noķertu naivos ļaudis, kuri padalīsies ar savu naudu, lai sistēma turpinātu pūsties arvien plašāk. Uz šīs skumīgās nots šoreiz savu stāstu beigšu. Dalīta bēda esot pusbēda. Ļoti ceru, ka nākamais gads nāks ar nopietnām pārmaiņām,” Līga nezaudē pozitīvismu.
Vai arī tev ir bijuši pārpratumi par nodokļu nomaksu, kādu darījumu veikšanu? Varbūt esi apkrāpts vai piedzīvojis ko tādu, kas citiem varētu kalpot par labu mācību? Raksti man uz [email protected].