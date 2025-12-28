LA.LV redakcijā vērsās lasītājs Andris, kurš, aplūkojot pieejamo informāciju portālā Latvija.lv un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pamanīja, ka par beidzamo nostrādāto mēnesi nav redzamas ziņas par to, vai darba devējs ir nomaksājis par darbinieku visus nepieciešamos nodokļus. Viņš jautā, vai tas nozīmē, ka darba devējs nav samaksājis nodokļus, un vai tas var radīt negatīvas sekas, piemēram, ietekmēt pensiju vai pabalstu aprēķinu?
Lai noskaidrotu, kā šādās situācijās rīkoties, vērsos Valsts ieņēmumu dienestā. Kā skaidro VID pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa, darba devēji katru mēnesi līdz 17. datumam iesniedz Darba devēja ziņojumus par darbiniekiem. Pēc ziņojumu iesniegšanas dati tiek apstrādātu un atspoguļoti VID EDS sistēmā vienu reizi dienā. Tātad, ja informācija par pēdējo nostrādāto mēnesi sistēmā vēl nav redzama, tas ne vienmēr nozīmē, ka nodokļi nav nomaksāti. Iespējams, atskaite vēl nav iesniegta vai arī informācija sistēmā vēl nav atjaunojusies.
Taču, kā saprast to, vai dati vienkārši vēl nav atspoguļoti, vai arī darba devējs tiešām nav veicis iemaksas? VID pārstāve norāda, ka, lai sekotu līdzi informācijai par darba devēja sniegtajiem datiem un nodokļu iemaksām, EDS ir pieejami vairāki pārskati, tostarp, Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, Darba devēju ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un Ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām (no 2009. g.).
Šādā gadījumā, kā skaidro Augstkalne-Jaunbērziņa, sekas var būt jūtamas ilgtermiņā. Viņa norāda, ka darba ņēmējs ir apdrošināts neatkarīgi no tā, vai darba devējs faktiski veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Līdz ar to algotā darbā gūtie ienākumi tiks ņemti vērā, aprēķinot pabalstus, arī tad, ja darba devējs sociālās iemaksas tikai aprēķinājis jeb iesniedzis par to ziņojumu VID, taču budžetā tās nav pārskaitījis vai pārskaitījis ar kavēšanos.
Ko darīt, ja informācija nav redzama un rodas aizdomas par pārkāpumu? VID pārstāve iesaka vispirms sazināties ar darba devēju un lūgt skaidrojumu. Viņa norāda, ka darbiniekam ir tiesības pieprasīt arī algas lapiņu, kurā jābūt norādītai informācijai gan par aprēķināto algu, gan ieturētajiem nodokļiem un sociālajām iemaksām. Darba devējam ir pienākums šādu informāciju izsniegt. Ja darba devējs atsakās to darīt vai skaidrojuma nav pārliecinošs, par iespējamu pārkāpumu var ziņot Valsts ieņēmumu dienestam, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot uz uzticības tālruni 80009070. Vienlaikus, ja ir aizdomas par darba tiesību pārkāpumiem, tad vērsties Valsts Darba inspekcijā (VDI).
