"Es Rīgā uz ietvēm arī jūtos nedroši," Upleja-Jegermane cilvēcīgi par skūteriem un gājējiem
Pagājušā nedēļā uz elektroskūtera, braucot pāri vilciena sliedēm, dzīvību zaudēja divas 13 gadus vecas meitenes, kuras nepamanīja tuvojošo vilcienu no otras puses, kas nespēj laikus apstāties. Šis izraidījis plašas diskusijas gan Rīgas domes gaiteņos, gan sabiedrībā – kurš vainīgs, vai vilciena sliežu pārbrauktuves, jaunieši vai paši braucamrīki?
“Es tur redzu divus virzienus, viena lieta, kas tur ir, jāstrādā visiem, lai izglītotu bērnus, vecākus, tā ir viņu atbildība. Otra lieta ir pieejamības sakārtošana, es jau iepriekš te teicu kaut kad studijā, ka es Rīgā uz ietvēm jūtos apdraudēta,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Sanita Upleja-Jegermane, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja.
Viņa norāda, ka nedroši jūtas noteikti arī seniori, cilvēki ar ierobežotām kustībām, vecāki ar maziem bērniem. “Es šos braucamrīkus nelietoju, tāpēc brīnos, cik viegli pieejami tie ir, tas noteikti ir jāsakārto, ja to nevar sakārtot, tad ir vienkārši jāaizliedz,”
Sociālo mediju platformā “Threads” cilvēki apspriež negadījumu un izsaka savu viedokli, kuram būtu jāuzņemas atbildība. Lietotājs ar segvārdu @bngmdr raksta: “Kā tieši “RIDE” vai “BOLT” uzņēmējs var būt atbildīgs par to, ka kāds vecāks vai cits pieaugušais pievieno savus dokumentus un bērns izmanto to pēc tam. Nu kā?”
Kāda cita lietotāja piekrīt diskusijas autora paustajam viedoklim: “Tā ir vecāku atbildība, nevis RIDE, BOLT vai kāda cita atbildība, lai šādu pakalpojumu izmantotu ir nepieciešams telefons un bankas karte, ja vecāks, šo visu ir nodevis un vispār nekontrolē, ko viņa atvase dara ar to, nu tad rezultāts mēdz būt traģisks. Otrs, ne jau tie bērni iemācās neievērot kaut minimālus drošības noteikumus uz ceļa paši, bet gan vecāki ir vai nu tādi paši bojāgājēji, vai vecākiem ir dziļi vienalga.”
Renārs norāda, ka jau atkal tiek vainots uzņēmums, pie bezatbildīgu vecāku un neaudzināto bērnu rīcības. “Tie elektriskie braucamie neviens nav ātrāks par velosipēdu – tad vienīgais pārmetums uzņēmumam- nav izkontrolēts nevis vecums, bet velo vadītāja apliecības esamība…. Satiksmes negadījums notika neievērojot satiksmes noteikumus. Ik vienam tiek mācīts, ja dzelzceļa pārbrauktuve ir slēgta, tad ir jāgaida…. Kur šeit ir atbildīgs uzņēmums?”
Arī lietotājs ar segvārdu @matainis_mv ir neizpratnē: “Jā, es arī līdz galam nesaprotu kāpēc skūteris vainīgs… kāda starpība ar ko tie bērni pārvietojās? Arī skrienot pāri kājām tas varēja notikt. Ko tad – apavu ražotāji būtu vainīgi? Es piekrītu, ka tajā nomas braucamo pasaulē valda bardaks, bet tas ir cits stāsts.
Vajag nodarboties ar bērnu audzināšanu, vajag pārējai sabiedrībai rādīt piemēru uz pārejām un krustojumos. Un vajag pārbrauktuvēm salikt pilnās barjeras, kas noslēdz arī ietvi.”
Gerda oponē iepriekš paustos viedokļus un ir pārliecināta, uzņēmums vainojams notikušajā: “Ride neprasa dokumentu verifikāciju. Tur uz buj duj saraksti, ko gribi un brauc. Uzskatu, ka tā ir vistiešākā uzņēmuma vaina. Viņi zina, ka šos drandaļetus izmanto nepilngadīgie, bet neko nemainīja savā politikā.”