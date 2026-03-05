“Kā notiek momentāla pārnese uz mūsu benzīntankiem?” Valainis ir diezgan lielā neizpratnē par degvielas cenām 51
Degvielas cenu straujais kāpums Latvijā pēc Irānas kara sākuma raisa jautājumus, ceturtdien intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” atzina ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Jautāts, vai degvielas cenu pieaugums degvielas uzpildes stacijās par 10-12 centiem ir pamatots, Valainis norādīja, ka Konkurences padome tam pievērš uzmanību un seko līdzi situācijai.
“[Naftas cenas] lēciens starptautiskajos tirgos un momentāla pārnese uz mūs benzīntankiem, ir tas, kas arī mums raisa jautājumus,” sacīja Valainis, piebilstot, ka tirgotājiem ir jābūt godprātīgiem cenu noteikšanā un uzņēmējiem ir jābūt gataviem skaidrot konkurences uzraugiem degvielas cenu veidošanas politiku.
Ministrs arī atzīmēja, ka par negodīgu komercpraksi Konkurences padome var piemērot bargus sodus.
“Mēs sekojam šiem jautājumiem līdzi un attiecīgās iestādes vajadzības gadījumā rīkosies un tirgotājiem ir jābūt gataviem atbildēt uz šiem jautājumiem,” sacīja Valainis.