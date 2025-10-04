“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD 0
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) savos sociālo mediju kontos nācis klajā ar aicinājumu būt uzmanīgiem sliežu tuvumā.
1. oktobrī “ātrā palīdzība” devusies uz diviem izsaukumiem, kas saistīti ar dzelzceļa negadījumiem. Viens no tiem – divas bojā gājušās jaunietes, kuras šķērsoja sliedes uz elektroskrejriteņa, bet otrajā cietušais ar nopietnām traumām nogādāts slimnīcā, vēsta NMPD savos sociālo mediju kontos.
“Ticiet mums – braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas! Iedomājieties – tonnas metāla traucas pa sliedēm. Pat ja ātrums šķiet neliels – 50–60 km/h –, šai masai nepieciešams ilgs laiks, lai apstātos. Tas nozīmē, ka izvairīties no nelaimes gandrīz nav iespējams,” norāda NMPD.
“Ātrā palīdzība” vērš uzmanību uz drošību, aicinot cilvēkus būt divtik piesardzīgiem sliežu tuvumā. “Mēs atgādinām: nelaimes, arī letāli gadījumi, notiek tieši elementāru drošības prasību neievērošanas dēļ.”