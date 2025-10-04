NMPD automašīna.
NMPD automašīna.
Foto: LETA/Paula Čurkste

“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD 0

LA.LV
22:01, 4. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) savos sociālo mediju kontos nācis klajā ar aicinājumu būt uzmanīgiem sliežu tuvumā.

Reklāma
Reklāma
Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi
Kokteilis
Mūžīgie vientuļnieki? Šo trīs zodiaku zīmju pārstāvji, visticamāk, nekad neapprecēsies. 3
Kokteilis
TESTS. Izvēlies kleitu ballei, un mēs pateiksim, kādu pirmo iespaidu tu par sevi radi
Lasīt citas ziņas

1. oktobrī “ātrā palīdzība” devusies uz diviem izsaukumiem, kas saistīti ar dzelzceļa negadījumiem. Viens no tiem – divas bojā gājušās jaunietes, kuras šķērsoja sliedes uz elektroskrejriteņa, bet otrajā cietušais ar nopietnām traumām nogādāts slimnīcā, vēsta NMPD savos sociālo mediju kontos.

“Ticiet mums – braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas! Iedomājieties – tonnas metāla traucas pa sliedēm. Pat ja ātrums šķiet neliels – 50–60 km/h –, šai masai nepieciešams ilgs laiks, lai apstātos. Tas nozīmē, ka izvairīties no nelaimes gandrīz nav iespējams,” norāda NMPD.

CITI ŠOBRĪD LASA
Milzīgi vēlēšanu protesti Gruzijā; pūlis mēģinājis iekļūt prezidenta pilī
Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas
Krimināls
“Traumas kā kritienam no daudzstāvu ēkas!” Tēvs slimnīcā nežēlīgi noslepkavo savu jaundzimušo

“Ātrā palīdzība” vērš uzmanību uz drošību, aicinot cilvēkus būt divtik piesardzīgiem sliežu tuvumā. “Mēs atgādinām: nelaimes, arī letāli gadījumi, notiek tieši elementāru drošības prasību neievērošanas dēļ.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pēc traģēdijas Imantā vīrietim ir risinājums, kā samazināt nepilngadīgo satiksmes negadījumu, traumu un bojāejas gadījumu skaitu
“E-velosipēdi nav vainīgi bērnu nāvē!” “Ride” vadītājs pirmo reizi publiski komentē traģēdiju un atklāj, vai darbu Rīgā turpinās
RAKSTA REDAKTORS
“Mēs cenšamies palīdzēt visos iespējamos veidos…” “ViVi” ekskluzīvi LA.LV komentē, kas notiek ar Imantas traģēdijas vilciena vadītāju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.