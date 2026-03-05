Automašīnas autostāvvietā māju pagalmā Rīgā.
Automašīnas autostāvvietā māju pagalmā Rīgā.
Foto: Gatis Dieziņš/LETA arhīvs

Autovadītāja bez tiesībām uzbrauc sievietei ar bērnu. Cietušie atlīdzību no apdrošinātājiem gaida jau gandrīz gadu 0

10:30, 5. marts 2026
Negadījums notika septembrī, kad cietusī iznāca no tirdzniecības centra kopā ar savu 7 gadus veco bērnu, lai dotos mājup – ceļš veda cauri autostāvvietai.

Daudzi šādi ēd katru dienu! Uztura speciālisti nosauc 5 visbīstamākās ēdienu kombinācijas
Mirbahs: Vai mēs esam pamodušies? Vai tiešām mēs nesaprotam, ka šis ir pēdējais brīdinājums?
Simtiem miljonu eiro Latvijai gar degunu: BNN publicē ekskluzīvu informāciju par naudu, kas uztur agresorvalsts ekonomiku
Kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”, vienā brīdī sieviete sajuta, ka no aizmugures auto jau ir uzbraucis Laurai uz kājas, bet bērns sasitis kāju. Cietusi vēl kāda sieviete un arī kāds tur novietotais auto. Pie stūres bijusi gados jauna meitene. Tiesa gan, vainīgā atvainojusies par notikušo, taču izrādījās, ka meitenei nemaz nav autovadītāja apliecības.

Kā situācija risinājās tālāk, ko dara policija, kāds ir cietušo veselības stāvoklis un ko par šo situāciju saka apdrošinātāji, skatieties pievienotajā video.

