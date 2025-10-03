Šonedēļ, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, bojā gāja divas 13 gadus vecas meitenes, kuras šķērsoja pārbrauktuvi uz elektriskā skūtera. Sociālajos tīklos daudzi diskutē par norādēm un drošību uz pārbrauktuvēm, citi nopeļ tieši likumdošanu, cik veci bērni brīvi var īrēt šos transportlīdzekļus un pakļaut sevi briesmām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir apturējis uzņēmuma “Ride” sniegtos pakalpojumus. Bet kādas ir rūpes par otrā pusē esošo cilvēku šādās situācijās? Vai šoferim, kurš, lai cik ļoti vēlētos, traģēdijas brīdī nekādīgi nevar apstādināt vilcienu un ir daļa no notikušā, kāds palīdz atgūties? LA.LV sazinājās ar “”ViVi”, lai uzzinātu vairāk.
Vai vilciena vadītājs šodien atkal ir darbā vai viņam tiek dots brīdis emocionāli atgūties? Kādi ir algoritmi, kāda ir rīcība šādos gadījumos? Kurš sauc mediķus, uz cik ilgu laiku tiek slēgta satiksme, vai pēc tam tas pats vadītājs vada vilcienu līdz galam?
Pēc satiksmes negadījuma tika izsaukti operatīvie dienesti – Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri ieradās notikuma vietā un veica nepieciešamos pasākumus. Kamēr dienesti veic savu darbu, vilciens nedrīkst turpināt kustību. Vilciena vadītājs informē Dispečeru centru par satiksmes negadījumu un attiecīgi viņi izsauc operatīvos dienestus.
Satiksmes negadījumi ietekmē arī citu vilcienu reisus. Iesākumā nav iespējams pateikt konkrētu laiku, kad vilciens atsāks kustību un cik ilgi būs kavējums. Tiek paziņots kavējuma paredzamais laiks, kurš var tikt mainīts un pagarināts. Tikai, tad, kad dienesti pabeidz savu darbu, vilciens uzsāk kustību un mēs varam informēt par konkrētiem reisu kavējumu laikiem.
Informācijai par operatīvajām izmaiņām vilcienu kustībā aicinām sekot līdzi “Vivi” mobilajā lietotnē vai tīmekļvietnē. Par vilcienu sarakstiem, biļetēm un citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem pasažieri aicināti sazināties ar “Vivi” Klientu apkalpošanas centru pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Atgādinām, ka vilcienu nav iespējams uzreiz apturēt, tāpēc jebkura neuzmanīga rīcība sliežu tuvumā ir ārkārtīgi bīstama.
Ja nepieciešams šķērsot sliedes, tad tas jādara tikai atļautās vietās, pirms tam vairākkārtīgi pārliecinoties par drošību. Mūsu kolēģi regulāri viesojas skolās un vada izglītojošas nodarbības skolēniem par drošības aspektiem dzelzceļa tuvumā.
skaidro “Vivi” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula.