Hokeja priekšsacīkšu spēle starp Latvijas un Dānijas valstsvienībām “Milānas Rho” arēnā 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
Foto. LETA/ LOK © Romāns Kokšarovs

“Es vispār būtu spēlējis bez vārtsarga līdz beigām!” Sporta komentētājs Barbaks par cepienu ap vārtsargu maiņu 0

LA.LV
21:08, 17. februāris 2026
Ziņas Sports

“NESAPROTU!!! Nu, visu ko esmu izlasījis, noklausījies, pārbaudījis, bet tik un tā nesaprotu to cepienu ap vārtsarga maiņu!

Mums vajadzēja vienus vārtus, lai spēlētu pret Franciju vai Itāliju. Dānija varēja samainīt tikai Zviedriju pret Čehiju. Domāju, ja dāņi nav galīgi dunduki, viņi saprata, ka pēc loģikas daudz lielāka iespēja ir, ka mēs mainīsim. Nu man tiešām neliekas starpība Čehija vai Zviedrija (bet ir starpība, ja viņu vietā var dabūt FRA vai ITA),” tā vispārējo tērgu pēc mūsu hokejistu dažādi vērtētās spēles pret Dāniju komentē sporta pasaules pārzinātājs Edgars Barbaks.

Viņš vientes Facebook kontā raksta šādi: “Cita lieta, ka Vītoliņš un pārējie treneri pieņēma lēmumu, kas nenostrādāja, un, protams, par to viņi var saņemt savu daļu kritikas. Vai lēmums bija nepareizs? Es nevaru atrast nevienu argumentu, lai tā teiktu. Mēs viņiem pamatoti varētu pārmest vēl vairāk, ja viņi necenstos paņemt maksimumu tai situācijā. Es vispār būtu spēlējis bez vārtsarga līdz beigām, bet to es tā pie TV ekrāna biju izdomājis.

Rēķināt palikt 3. vai 4. vietā grupā nav uzvarētāju psiholoģija un tam nav nekādas nozīmes. Pat, ja dāņi uzvarēs čehus, es tā teikšu.

Uzvarēsim šodien un visi būs varoņi, zaudēsim – vismaz spēlētājus neviens nevainos, bet tikai trenerus. Nu, tāda ir tā garoziņa tam darbiņam.

Un vēl viena nesaistītā lieta – ja reiz Siliņa viesojās hokejistu treniņā un mācījās slidot, ļoti ceru, ka ar pāris bildēm tas neaprobežosies un viņa no Tralmaka pamācīsies, ko nozīmē uzņemties atbildību. Mums daudz kas būtu savādāk ar tādu attieksmi.

Bildē: Vātsargs, kurš es ceru arī tiks pie spēles šajā turnīrā.” Tā savu sakāmo beidz Edgars Barbaks. Zem šī ieraksta ir daudz un gari nozares entuziastu komentāri, kā tad mūsējiem pēdējā spēlē patiesi veicās.

