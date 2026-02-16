“Šūnu apraidē vajadzēja izplatīt ziņojumu, ka iespējams nervu sabrukuma risks,” līdzjutēji neapmierināti ar Latvijas hokeja izlases zaudējumu Dānijai 0
Jau iepriekš vēstījām, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Milānā olimpisko spēļu grupu turnīra pēdējā spēlē ar 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) zaudēja Dānijai, apakšgrupā ieņemot ceturto vietu.
Latvijas izlases labā vārtus guva Kristaps Zīle un Eduards Tralmaks. Vārtus sargāja Artūrs Šilovs, kurš atvairīja 17 no 20 metieniem, bet ceturto ripu dāņi meta tukšos vārtos. Latvijas hokejisti pa Frederika Andersena vārtiem meta 35 reizes.
Taču lielākā daļa hokeja fanu nebūt nav apmierināti ar rezultātu. Daudzi līdzjutēji neslēpa vilšanos par Latvijas hokeja izlase sniegumu izšķirošajā mačā.
Lūk, ko par šo spēli domā Latvijas izlases līdzjutēji.
var man riit brivdienu par to ka man sitais bija jaaskataas #hokejs
— annemarija🌺 (@klvixannz) February 15, 2026
#hokejs Vienīgais šovakar – respect Tralmakam – gan uz laukuma, gan sāpīgo patiesību intervijā
— Marta♓ (@KatherineTwo) February 15, 2026
Diemžēl nebija mūsu diena #hokejs #Olympics2026 , tas drausmīgais sākums visu sabojāja. Veiksme arī pievīla kaut kādā ziņā, jo nav jau tā, ka nebija iespēju. Paldies puišiem, ka cīnījās ar visu sirdi un dvēseli līdz pat beigām, nākamā spēle cerams izdosies labāk.❤️
— LiiGA 🖤✨ (@msligab) February 15, 2026
Labs #hokejs! pic.twitter.com/Xo2qVRS4dP
— Dana🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) February 15, 2026
Tas mums no dāņiem par Mieriņas izmēģinājuma parakstu #hokejs
— Inga Spriņķe (@IngaSPR) February 15, 2026
Šobrīd mūsu izlases ģērbtuvēs … pic.twitter.com/YhLkW4vgw3
— Nepareizais (@realNepareizais) February 15, 2026
Atgādināsim, ka jau spēles 23. sekundē pēc Latvijas hokejistu kļūdas aizsardzības zonā Niks Olesens izvirzīja vadībā Dānijas izlasi. Mazliet vēlāk Eduards Tralmaks atstāja Latvijas izlasi mazākumā, un tā beigās Mikels Ogords pretī vārtiem bija pirmais pie atlēkušās ripas un piektajā minūtē panāca 2:0.
Latvieši uz brīdi aktivizējās, taču bez panākumiem, turklāt trīsarpus minūtes pirms perioda beigām Dānijas hokejisti nostiprināja vadību. Olivers Bjorkstrands pie vārtiem palika bez nūjas, taču ar slidu piespēlēja ripu Nikolajam Ēlersam, kurš bija nekļūdīgs. Perioda beigās, 16 sekundes pirms došanās pārtraukumā, aizturētā soda laikā Kristaps Zīle izdarīja metienu no distances un ripa no Renāra Krastenberga nonāca vārtos – 1:3.
Otrā perioda septītajā minūtē pēc Zīles piespēles no kreisās puses uz tālo vārtu stabu ripu tīklā raidīja Tralmaks, kurš vēl vairāk samazināja dāņu pārsvaru. Trešdaļas vidū Latvijas izlase pirmo reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā vistuvāk vārtu guvumam bija Roberts Bukarts, taču viņam neizdevās savaldīt ripu, lai to raidītu tukšā vārtu stūrī.
Sanda Vilmaņa pārkāpumu dāņiem neizdevās pārvērst labvēlīgā rezultātā, turklāt pretinieki paši pārkāpa noteikumus pret Mārtiņu Dzierkalu, un vēlāk vairākumā spēlēja jau Latvijas izlase. Tajā pēc Dana Ločmeļa metiena ripa trāpīja pa vārtu konstrukciju. Trešdaļas beigās mazākumā jau spēlēja latvieši, jo divu minūšu sodu par ķeksēšanu saņēma Uvis Jānis Balinskis.
Latvijas hokejisti ar aktīvu spēli sāka trešo periodu, taču uzbrukumus ar gūtiem vārtiem noslēgt neizdevās. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divarpus minūtes, Šilovs tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, un Olesens ieraidīja ripu tukšos vārtos.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.