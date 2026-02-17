“Slimojot bilance tuvu 80 eiro…” mamma sašutusi, cik dārgi ģimenei izmaksā gripas izslimošana 0
Burtiski pirms dažām dienām medijos izskanēja ziņa, ka samazinājušās vairāku medikamentu cenas.
Aģentūra “Leta” vēstīja, ka, analizējot 200 biežāk izrakstīto recepšu medikamentu cenas, to vidējā aptiekas cena 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, samazinājusies par 17%, vērtējot zāļu cenu reformas ietekmi, secinājusi Veselības ministrija (VM).
Ministrija gan nenoliedz, ka ir pozīcijas, kurās pacientu izmaksas ir palielinājušās, un sola strādāt pie sistēmas turpmākas pilnveides.
Kopumā VM secinājusi, ka zāļu pieejamība pēc reformas nav pasliktinājusies.
Latvijas zāļu reģistrā patlaban ir 3635 recepšu zāles ar deklarētu ražotāja cenu. Salīdzinot 2026. gada 2. februāra un 2024. gada 31. decembra datus, 3285 zālēm jeb 90% maksimāli pieļaujamā aptiekas cena ir samazinājusies. Tostarp 344 zālēm jeb 9,5% – palielinājusies, bet sešām saglabājusies nemainīga.
Izteiktākais cenu samazinājums novērots zālēm, kuru cena pārsniedz desmit eiro, un būtiska daļa medikamentu piecu līdz desmit eiro cenu grupā arī kļuvuši lētāki, teikts ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā.
Bet vai jūtam to realitātē? Katram noteikti ir savi secinājumi, bet nelielas daļas sabiedrības viedokļa var “sadzirdēt” pie Ievas ieraksta soctīklā “Threads”. Viņa raksta: “Neesam baigie zāļu lietotāji ikdienā, bet tagad slimojot pusotras nedēļas bilance aptiekā tuvu 80€. Kas notiek? Gripas zāles 15€ 2x testi 12€,sausajam klepum pulmikorts ar fizioloģisko sīkajam 13€,
klepus sīrupi 2x, jo visiem tik sauss klepus kā tuksnesis + faringo spray 23€, C vitamīns šķīstošais 2x pa 6€, Paracetamols galvassāpēm/ temperatūrai 5€, bērnam sālsūdeni degunam 12€. Esam mēģinājuši jau ar medu un māllēpītēm ārstēties iepriekš.. baigi nesagāja.. Kā jūs ārstējaties? Palīdziet ieekonomēt!”
Kas sakāms komentētājiem? Tur izskan daudz padomu, kā saslimšanas ārstēt ar mazāk medikamentiem un dabīgāk, daži komentē arī medikamentu cenas.