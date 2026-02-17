Foto: Pexels.com

Četras lietas, ko dara sievietes, kuras bez īres līguma dzīvo vīriešu galvās 0

kokteilis.lv
19:39, 17. februāris 2026
Kokteilis Mīli

Dažkārt viss, ko vajag, lai kāds nespētu tevi aizmirst, ir vien neliels mirklis – skatiens, vārds, smaids…  Tomēr ir sievietes, kas, neko īpašu nedarot, dzīvo vīriešu galvās vēl ilgi pēc pēdējā “atā”.

“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju
Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
“Aicināt bombardēt Daugavpili, Liepāju, Cēsis, Rīgu un citas Latvijas pilsētas ir noziegums!” Šlesers pieprasa atņemt pilsonību Mamikinam
Lasīt citas ziņas

Viņas bieži pat neapzinās, cik neaizmirstamas viņas patiesībā ir. Un, jā, bieži vien viņas vienkārši dara šīs četras lietas.

1. Viņas rada gaidīšanas sajūtu

Viņas atstāj vietu pēcgaršai. Pēc lieliska vakara viņa pasaka “paldies”, pasmaida un dodas prom. Bez papildu garantijām un solījumiem. Un tas viņu padara vēl spilgtākas vīrieša atmiņā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Šos 4 pārtikas produktus nevajadzētu lietot kopā ar alkoholu: jūs apreibināsities vēl ātrāk
Pēc kvotu piešķiršanas agresorvalstu parasportistiem kalnu slēpotājs Oliņš nestartēs paralimpiskajās spēlēs
Neparastos apstākļos naktī nodeg divas vienas ģimenes automašīnas. Ir aizdomas, kurš vainīgs

Ne jau intimitāte ir tas galvenais – tā ir sajūta. Harisma, klātbūtne, noskaņa. Gaisma, ko viņa ienes telpā… un paņem sev līdzi, kad aiziet.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kad viņa pirmo reizi to lietoja manu acu priekšā, es biju pamatīgi apmulsis.” 15 lietas, ko vīrieši nezināja par sievietēm, līdz uzsāka attiecības
Kokteilis
Kā dzīvot 20, 30, 40, 50 gadu vecumā? Sievietēm svarīgākās lietas katrā desmitgadē, rūpējoties par sevi
Kokteilis
5 frāzes, ko sievietei labāk neteikt, ja nevēlies viņu aizkaitināt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.