Šis triks glābj no straujas insulīna panikas: pētījums apstiprina – šo 2 produktu kombinācija ir īsts glābiņš 2

20:03, 17. februāris 2026
Jaunākie pētījumi rāda pārsteidzošu efektu: ja ēdat ogļhidrātiem bagātus produktus (piemēram, baltmaizi) kopā ar citronu sulu, cukura līmenis asinīs paaugstinās daudz lēnāk un sasniedz ievērojami zemāku maksimālo vērtību nekā tad, ja dzerat tikai ūdeni.

Pētījums, ko veica Daniela Freitasa no Parīzes-Saklā Universitātes un kas publicēts prestižajā žurnālā European Journal of Nutrition, atklāja šādus rezultātus: brīvprātīgie ēda 100 g baltmaizes kopā ar 250 ml citronu sulas (atšķaidītas ar ūdeni).

Trīs stundu laikā tika mērītas glikozes izmaiņas asinīs. Citronu sula samazināja vidējo glikozes maksimumu par aptuveni 30 %. Maksimālais cukura līmenis tika sasniegts ar aizkavēšanos vairāk nekā 35 minūtes (78 minūtes pret 41 minūti, ja bija lietots tikai ūdenis).

Tā vietā, lai straujš lēciens notiktu aptuveni 40 minūtēs, pieaugums izstiepās ilgākā laika posmā – līdz pat 80 minūtēm.

Tas nozīmē, ka glikoze asinīs nonāk pakāpeniski, insulīnam ir laiks reaģēt, un organisms izvairās no asām svārstībām, kas bieži izraisa nogurumu, izsalkumu vai sliktāku pašsajūtu.

Kāpēc citrons tik labi strādā?

Efekts sākas jau mutē. Citronu skābe nomāc siekalu alfa-amilāzes enzīmu aktivitāti – tieši tas enzīms, kas sāk sadalīt cieti mutē uz glikozi. Kad ciete mazāk intensīvi sadalās jau sākumposmā, zarnās nonāk lielāki cietes gabali, un glikoze asinīs nonāk daudz lēnāk.

Līdzīgs efekts novērots arī ar citiem skābiem produktiem (piemēram, etiķi), bet citrons ir viens no vienkāršākajiem un pieejamākajiem variantiem.

Pētījumā gan tika testēta tikai baltmaize kopā ar citronu. Ja maltītē ir tauki, olbaltumvielas vai šķiedrvielas (piemēram, pilngraudu maize + dārzeņi + gaļa), efekts var mainīties.

Citronu sulas daudzums un koncentrācija ir svarīga – pārāk maz vai pārāk daudz atšķaidīta var mazināt efektu. Ja pievieno cukuru citronam (piemēram, limonādē), efekts pazūd.

