“Esmu pieņēmis islāma ticību!” Stendzeniekam tagad divas mīļotās vienlaicīgi 37
Amatpersonu deklarācijās sniegtā informācija reti kad spēj samulsināt, bet tas izdevies Rīgas domes jaunievēlētajam deputātam Ērikam Stendzeniekam – viņš tajā norādījis, ka ir laulībā ar mākslinieci Gitu Šmiti, bet partnerattiecībās ar sociālu problēmjautājumu aktīvisti Jolantu Kalniņu-Levinu, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.
Sazinoties ar Ēriku Stendzenieku un taujājot, kā gadījies, ka deputāts ir oficiālā laulībā ar vienu sievieti un partnerībā ar citu sievieti, viņš, ilgi nedomājot, izvēlas atbildēt, ka “esot nesen pieņēmis islāma reliģiju, kurā daudzsievība esot pilnīgi okay.”
Šajā ticībā vīrietim var būt pat četras sievas, bet katru nākamo var precēt vien tad, ja iepriekšējā devusi atļauju un viņu apmierina vīra piedāvātais finansiālais nodrošinājums.
“Islāmā viss vienkārši – kāds nepatīk, nošauj vai nomet no jumta. Problēmas risina ātri un vienkārši, un tas mani uzrunā. Vissimpātiskākā no visām ticībām. Ja daudz kāds runā un viss piegriežas, tad paņem viņu un uzlaiž gaisā tirgus laukumā,” Stendzenieks smej.
Taujāts, kurā mošejā tad pieņēmis islāmu, Stendzenieks apgalvo, ka “bijis piedzēries un vairs neatceras, kurā brīdī viņam tā galva tika nogriezta. Es tik zinu, ka no rīta bija apbindēts krāns – tad acīmredzot tas bija noticis.”
Sarežģītu attiecību līkločus var skaidrot arī šādi.