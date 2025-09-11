Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 0
Ja Latvijai būtu sava “intelekta basketbola izlase”, tad šie cilvēki noteikti spēlētu pamatsastāvā. Viņi nāk dažādām jomām – zinātnes, politikas, biznesa un kultūras –, katrs ar savu redzējumu un spēju izcelties.
Lūk, mākslīgā intelekta veidotais gudrāko cilvēku tops!
1. Andris Ambainis – kvantu fiziķis
Latvijas zinātnes superzvaigzne, kas strādā kvantu algoritmu jomā. Viņš pierāda, ka arī no Latvijas var nākt pasaules līmeņa “smadzeņu giganti”.